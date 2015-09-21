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DHA ve ANF'ye göre PKK'nın Tunceli sorumlusu İsmail Aydemir öldürüldü

'Baran Dersim' kod adlı İsmail Aydemir 24 yıldır örgütteydi

21 Eylül 2015 20:06

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 16 Eylül günü başlayan ve 4 gün süren operasyanlarda, PKK'nın Tunceli sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı 43 yaşındaki İsmail Aydemir'in öldürüldüğü belirtildi Doğan Haber Ajansı'nın haberinde Tunceli'deki operasyonlarda 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi. Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haberde de İsmail Aydermir'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiği

Ovacık'a bağlı Aslıca ve Otlubahçe Köyleri arasında 16 Eylül günü başlayan ve 19 Eylül günü akşam saatlerinde sona eren operasyonlarla ilgili Tunceli Valiliği'nin açıklamasında, 30-35 PKK'lının öldürüldüğü duyurulmuştu.

ANF'de yer alan haberde, Ovacık ilçesindeki operasyonlarda, 'Baran Dersim' kod adlı İsmail Aydemir ile birlikte, 'Erdal' kod adlı Abdurrahman Akçin, 'Cilo' kod adlı Resul Balıkçı ve 'Botan' kod adlı Sedat Arslan olmak üzere 4 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

 

24 yıldır örgütte

 

İsmail Aydemir, yaklaşık 24 yıldır PKK içinde silahlı faaliyet yürütüyordu. Tunceli'nin Nazımiye İlçesi doğumlu olan Aydemir'in son yıllarda öldürülen en üs düzey örgüt sorumlusu olduğu kaydedildi.

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