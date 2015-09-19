Kuzey Irak ve Tunceli'deki PKK hedeflerine operasyon

15 Eylül 2015 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin'de bulunan PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. TSK'nın hava harekatında, PKK’nın kullandığı mağara, ağaç altı çadırları, özel korunaklı barınma alanları, lojistik ve mühimmat depoları ve yer üstü sığınakları tam isabetle vurduğu belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, güvenlik kaynakları, hava taarruzları sonucunda, en az 55-60 PKK’lının öldürüldüğü bilgisini verdi. Güvenlik kaynakları, öldürülen PKK’lıların toplu mezarlara gömüldüğünü iddia etti.

Tunceli'de operasyon





Tunceli Ovacık'ta hayatını kaybeden polis memurunun ismi verildiği 'Şehit Polis Memuru Aydın Nazillioğlu' Operasyonu'nda da 30-35 PKK'lı öldürüldü.