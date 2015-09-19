Tunceli'de PKK'lılarca kaçırılan astsubay Ticaret Borsası Başkanı'nın oğlu çıktı

Tunceli'de yol kesen PKK 'lılarca kaçırılan astsubay Semih Özbey'in, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey'in oğlu olduğu öğrenildi. Baba Özbey ve yakınları olayın duyulmasıyla kaygı ve üzüntü içerisinde gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.

CHA’da yer alan habere göre, Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'nu dün Alacak Köyü yakınlarında kesen bir grup PKK’lı, özel otomobiliyle Malatya yönüne gitmekte olan ve Rize’de görevli Astsubay Semih Özbey’in aracını durdurdu. Astsubayın aracında arama yapan PKK'lılar, askeri kimlik ile silah bulunca diğer vatandaşların ısrarına rağmen Özbey’i yanlarına alarak, ormanlık alana kaçırdı.

Özbey’i kurtarmak için bölgede operasyon başlatılırken, oğlunun kaçırıldığını öğrenen Malatya Ticaret borsası Başkanı Gürsel Özbey ve yakınları gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.