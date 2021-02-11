DHA'nın, evsiz vatandaşla birlikte yatan kedi haberi için "Yürekleri ısıtan görüntü" başlığına tepki yağdı: İnsanlığınız yok, yüreğiniz yok!

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Demirören Haber Ajansı (DHA), İstanbul Taksim'de bir alt geçitte yerde yatan bir vatandaş ile kedinin birlikte yatması için kullandığı "Taksim alt geçitte yürekleri ısıtan görüntü" başlığı ve paylaşımı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA'da Hasan Yıldırım ve Özgür Eren imzalı "Taksim alt geçitte yürekleri ısıtan görüntü" başlıklı haberde, evsiz bir vatandaş ve bir kedinin fotoğrafları paylaşıldı.

Haberde, "Hemen her gün binlerce insanın geçiş noktası olan Taksim Alt Geçitte yerde yatan kişi, battaniyesini sokak kedisi ile paylaştı. Beline kadar battaniye ile örtülü kedi ile derin uykudaki kişinin bu görüntüleri yürekleri ısıttı. Kimi onları görmezden gelerek hızla uzaklaşırken kimileri de yerde yatan kediyi sevdi." ifadeleri kullanıldı.

Kullanıcılar, "Yürekleri ısıtan görüntü" başlığına "Benim yüreğim dondu/incindi! Sokakta yaşamak zorunda bırakılan insanlarımız ne ara yürek ısıtır oldu?" şeklinde tepki verdi.

DHA'nın sosyal medya paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şu şekilde: