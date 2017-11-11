DHA Büro Şefi Mustafa Ercan'a uluslararası yarışmada altın madalya

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- DOĞAN Haber Ajansı (DHA) Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan\'ın çektiği kelebek fotoğrafı, Sırbistan\'daki Photo Club Arizona (PCA) tarafından düzenlenen Travelling and Living-2017 uluslararası yarışmada doğa kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanında yüzlerce fotoğrafçının 3 bin 208 fotoğraf gönderdiği PCA Travelling and Living-2017 fotoğraf yarışması sonuçlandı. Jüri üyeliğini Zoran Milosevic, Dusan Docevski ve Radenko Radovanovic\'in yaptığı yarışma seyahat, siyah beyaz, renkli, gazetecilik ve doğa kategorisinde gerçekleşti. Yarışmada DHA Mersin Büro Şefi Mustafa Ercan da doğa kategorisinde çektiği kelebek fotoğrafı ile altın madalya ödülüne layık görüldü. Ercan\'ın ayrıca doğa, renkli ve gazetecilik kategorilerinde de 4 fotoğrafı sergilemeye alındı.

Yarışmadan derece beklediğini ancak altın madalyanın kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Ercan, \"3 yıl önce haber yapmak için peşinde koştuğum Mersin\'in kelebekleri bugün bana altın madalya kazandırdı. Özellikle bu ödülün uluslararası olması beni daha da mutlu etti. Son 3 yılda Mersin\'de yaşayan 138 tür kelebekten şu ana kadar 40\'ı fotoğraflayabildim. Ödülün gelmesi beni daha da teşvik etti. Zamanım ve imkanım elverdiği ölçüde Mersin kelebeklerini fotoğraflamaya çalışacağım\" dedi.

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