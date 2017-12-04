DHA ANKARA:Ağbaba: Bu sadece CHP kadın toplantısı değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yarın Ankara Arena’da düzenlenecek olan \'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasına\' ilişkin, “Bu sadece CHP’nin kadın toplantısı değil. Siyasi görüşü, etnik kimliği, tercihi ne olursa olsun bütün kadınlarımızı burada bekliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmalarının 83’üncü yıldönümü dolayısıyla yarın Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenecek etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağababa, kamuya açık bir davet yaptıklarını belirterek, “Amacımız hem 16 Nisan’daki ruhu burada yansıtmak, hem de bütün Türkiye’yi birleştiren Adalet Yürüyüşü’ndeki o anlayışı buraya yansıtmak\" dedi.

“BU SADECE CHP’NİN KADIN TOPLANTISI DEĞİL”

Siyasi görüşü, etnik kimliği, tercihi ne olursa olsun bütün kadınların davetli olduğunu belirten Ağbaba, “Bu sadece CHP’nin bir kadın toplantısı değil. Avrupa’nın çok daha önünde olan Türkiye’de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmiş olduğunun yıldönümünü. Yarın burada hep birlikte kutlayacağız ve kadınların hakları için tüm mücadelemiz sürecek. Burası kendini kim görmek istiyorsa, kim kendini ifade etmek istiyorsa burada herkes olacak. Şehit annesi de olacak, kadın hakları mücadelesinde etkin rol oynamış kadınlarda olacak. Karadenizli kadın da, yörük kadın da olacak. Hakkari’den, Diyarbakır’dan kadınlarımız gelecek. Bütün Türkiye’deki renkleri yarın burada görmek mümkün olacak. Türkiye’nin rengi neyse yarınki bu salonun rengi de o olacak” dedi.

Ağbaba, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in belgeler konusundaki açıklamaları doğrultusunda yöneltiği soruya, “Yarın hep beraber göreceğiz. Genel Başkanımızda söyledi. Salı günüde kadar Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmaz ise, Genel Başkanımız yarın burada o konuyla ilgili açıklama da bulunacak. Ama bizim temel meselemiz ve hepimizin coşkuyla heyecanla beklediği ve son dönemdeki en büyük kadın buluşması. Fatma hanım \'25 bin\' dedi ama şu ana kadar bize ismini yazdıran, gelecek kadınların 60 bini geçtiğini görüyoruz” dedi.

“BU BULUŞMA TARİHİNDE BİR İLK”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise, tüm Anadolu’dan, tüm Türkiye’den bütün kadınları davet ettiklerini belirterek; “Bu buluşma tarihinde belki bir ilk olacak ama burada tüm kadınların sesinin olacağı, tüm kadınların duygularının yansıyacağı, tüm kadınların kendilerinin içinde hissedebileceği bir buluşma. ‘Ben Kadınım Hakkım Var’ , ‘Ben Seçerim’ diyen tüm kadınlar bu buluşmada yer alacak. O nedenle bu buluşmayı biz çok önemsiyoruz. Haklarımıza sahip çıkacağız, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

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- Veli Ağbaba açıklama

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Gizem KARADAĞ / ANKARA, (DHA)