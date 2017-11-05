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Politika

DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun ziyaretleri

ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde Sanatçı Turgut Karataş'ı, Halk Ozanı Ali Kızıltuğ'u ve Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nu tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti

05 Kasım 2017 00:40

ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde Sanatçı Turgut Karataş\'ı, Halk Ozanı Ali Kızıltuğ\'u ve Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu\'nu tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kamuoyunda \"Ankaralı Turgut\" diye bilinen Sanatçı Turgut Karataş\'ı, Halk Ozanı Ali Kızıltuğ\'u ve Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu\'nu tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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