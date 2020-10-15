Dexter ekranlara geri dönüyor

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Showtime, en ünlü dizilerinden Dexter'ın gelecek sene ekranlara geri göneceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada diziye 10 yeni bölüm çekileceğini belirtildi. Michael C. Hall, bir kez daha kendine Altın Küre kazandıran seri katile can verecek.

Showtime, dizinin yapımına 2021'in başında başlanacağını ve 2021'in sonbaharında izleyici izle buluşmasını planladıklarını söyledi.

Showtime'ın Eğlence Departmanı'nın Başkanı Gary Levine, "Dexter hem hayranları hem de bizim için çok özel bir dizi. Kanalımızı tanınır hale getirdi" dedi.

Levine, dizinin başyazarı Clyde Phillips ve Hall'un hikayeyi orijinaline yakışacak şekilde ileriye taşıyacak fikirleri olduğunu ifade etti.

Dexter, gün içinde Miami Polis Departmanı için kan sıçrama analizcisi olarak görev yapan, akşamları da hukuktan kaçan suçluları öldüren bir seri katilin hikayesini anlatıyordu. Dizi, tüm zamanların en çok eleştirilen finallerinden birine sahipti.

2006-2013 yılları arası ekrana gelen dizi birçok faklı dalda Emmy'ye aday gösterildi.