Dexter ekranlara dönüyor; tanıtım videosu yayınlandı

Ekranlara 8 yıl önce veda eden Dexter, sonbaharda yeniden seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu da yayımlandı.

Beyazperde'nin haberine göre Michael C.Hall'ın ikonik rolünü yeniden canlandıracağı dizi 2021 yılı içerisinde, daha sonra açıklanacak bir tarihte geri dönecek. Orijinal dizinin ilk dört sezonunun showrunnerı Clyde Phillips bu sezon geri dönüyor ve finalde oluşan hayal kırıklığının düzelmesi için bu önemli bir adım.

Sekizinci sezon finali, hayranları üzdüğü gibi, listelerde de gelmiş geçmiş en kötü dizi finallerinden biri olarak gösterildi. Bu sebeple, geri dönüş haberi büyük sevinç yarattı ve güzel bir final için umutları artırdı. Hall, bu noktada geri dönmesi planlanan tek orijinal oyuncu gibi gözüküyor. Krakter, son olarak Oregon'da, kendini doğaya bırakmış bir şekilde görülmüştü.

Showtime'ın Dexter hesaplarından ve sosyal medyadan yayınlanan yeni teaserda, bir önceki videonun olduğu atmosfer görülüyor ve bu kez, Dexter'ı camdan dışarıyı izlerken görüyoruz. Bir önceki videoda "Doğaya geri dönmek gibisi yok." diyen Dexter, bu kez Nina Simone'dan duyulan Misunderstood şarkısı eşliğinde kameralara dönüyor ve o meşhur bakışlarından birini atıyor.

Dizinin Türkiye’de hangi platformda yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.