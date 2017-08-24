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Kültür-Sanat

'Devrim'e açık hava sergi alanı oluşturuluyor

ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A

24 Ağustos 2017 21:36

ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR\'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.\'de (TÜLOMSAŞ) 1961 yılında üretilen ve Türkiye\'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan \'Devrimi\' için TÜLOMSAŞ bahçesinde açık hava sergi alanı oluşturuluyor.
TÜLOMSAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, şirket bahçesinde sergilenen Devrim otomobilini yılda yaklaşık 70 bin kişinin ücretsiz ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, her yıl artan ziyaretçilerin ziyaretlerini daha rahat ve güvenli ortamda yapabilmeleri amacıyla TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi.
\"Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ettiğinden şirketimiz bahçesinde hali hazırda sergilenmekte olan Devrim otomobili de 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren yaklaşık 2 ay süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Bu kapsamda aracın yıllık bakımına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Devrim otomobilini ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin mağdur olmamaları için anılan tarihler arasında ziyaret planlanmaması gerekmektedir. Açık hava sergi alanı hizmete giriş tarihi bilahare ilan edilecektir.\"

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