Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi 'FETÖ'den gözaltına alındı

2010 referandumunda "Yetmez ama evet" kampanyasına destek veren Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin üyesi Mücteba Kılıç, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İlk olarak Genç Siviller grubu ile tanınan DSİP üyesi Kılıç'ın, üniversite yıllarında Fethullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 yaşındaki Mücteba Kılıç’ın bürosunda ve evinde de arama yapıldı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Star gazetesinin haberine göre, İstanbul Barosu avukatlarından olan Mücteba Kılıç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. Kendisini "sivil toplumcu bir aktivist, özgürlükler bağlamında ayrımcılığa karşı olan bir demokrasi savunucusu "olarak tanımlayan Mücteba Kılıç’ın ilginç bir hayat hikâyesi var.

İlk olarak Genç Siviller grubu ile tanınan DSİP üyesi Kılıç'ın, üniversite yıllarında Fethullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüleri ortaya çıktı.

Daha sonra adliyede bir kadın sanıkla yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Sonrasında ise Reza Zarrab ile bir telefon konuşmasında kendisine küfrettiğini öne sürerek dava açması haber olmuştu.