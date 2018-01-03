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Dünya

Devrim Muhafızları Komutanı: Cuma günü sonrası fitne merkezli olmaya başlayan eylemler sona erdi

"ABD ile dost olunca ülkenin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenler, her şeylerini ABD dostluğuna feda eden Mısır gibi ülkelere baksın''

03 Ocak 2018 23:02

İran’da perşembe günü başlayan ve ülke geneline yayılan eylemlere, cuma günü sonrasında ‘fitne karıştığını’ ifade eden Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, protestoların bugün itibariyle sona erdiğini söyledi. İran’da bazı kişilerin ‘ABD ile dost olunca ülkenin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşündüğünü’ kaydeden Cafari, buna inananların Mısır’ın mevcut durumuna bakması gerektiğini ifade etti.  

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Caferi, "Düşmanlar, İran'a yönelik savunma ve güvenlik tehditlerinin işe yaramadığını bilsinler. Bugün 2018 fitnesinin sona erdiğini söyleyebiliriz” dedi.

"En büyük gösteri 1500 kişilikti"

"Bazıları, ABD ile dost olunca ülkenin ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünüyor. Ama bu kişiler her şeylerini ABD dostluğuna feda eden Mısır gibi ülkelere baksınlar'' diye devam eden Caferi, şöyle devam etti:

"Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar (Halkın Mücahitleri) gözaltına alındı. 

"En büyük gösteri 1500 kişilikti. Ülkenin tamamında gösteriler zirvedeyken gösterilere toplam katılım yaklaşık 15 bin civarında oldu. Devrim Muhafızları yalnızca İsfahan, Loristan ve Hemedan'da çok sınırlı bir şekilde müdahale etti."

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