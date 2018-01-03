Perinçek, "İran'daki protestocular bozkurt işareti yapıyor" dedi, Bahçeli'ye çağrı yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’daki gösterilerin Türkiye için de tehdit oluşturduğunu savundu. İran’da devam eden protestolarla ilgili bir bildiri yayınlayan Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi gösterilere müdahale etmeye çağırdı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Perinçek şöyle konuştu:

"Çeşitli kaynaklardan birbiri ardı sıra gelen haberlere göre, ‘Güney Azerbaycan Hareket Partisi’ adlı parti, İran’daki gösterilere katılıyor. ‘Bozkurt’ işareti yapan göstericiler, İran hükümetini hedef alıyor ve bölücü sloganlar atıyorlar. ABD bağlantısıyla tanınan parti, afişler bastırmış ve duvarlara asmış. Afişlerdeki yüzü kapalı teröristin beresinin üzerinde Ayyıldız var.

İran düşmanı Türkçülük olur mu? Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’82. 83. 84. Vilayet’ söyleminin içerdiği tehlikeye dikkat çekmiştik. Aslında o tavır, Kerkük Türklerinin önderleri tarafından paylaşılmadı. Onlar, ‘Biz vatan haini değiliz, Irak’ı bölmeyiz’ demişlerdi. İran’daki on milyonlarca Türkün tutumu da budur.

Şimdi Devlet Bahçeli’den beklenen, İran’da ‘Bozkurt’ işareti yapan fitnecilere karşı tavrını ortaya koymasıdır."