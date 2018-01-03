T24 LogoT24 Logo
Gündem

Perinçek, "İran'daki protestocular bozkurt işareti yapıyor" dedi, Bahçeli'ye çağrı yaptı

"Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur"

03 Ocak 2018 16:56

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran’daki gösterilerin Türkiye için de tehdit oluşturduğunu savundu. İran’da devam eden protestolarla ilgili bir bildiri yayınlayan Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi gösterilere müdahale etmeye çağırdı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Perinçek şöyle konuştu:

"Çeşitli kaynaklardan birbiri ardı sıra gelen haberlere göre, ‘Güney Azerbaycan Hareket Partisi’ adlı parti, İran’daki gösterilere katılıyor. ‘Bozkurt’ işareti yapan göstericiler, İran hükümetini hedef alıyor ve bölücü sloganlar atıyorlar. ABD bağlantısıyla tanınan parti, afişler bastırmış ve duvarlara asmış. Afişlerdeki yüzü kapalı teröristin beresinin üzerinde Ayyıldız var.

İran düşmanı Türkçülük olur mu? Türkiye düşmanı Türkçülük olursa, İran düşmanı Türkçülük de olur… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’82. 83. 84. Vilayet’ söyleminin içerdiği tehlikeye dikkat çekmiştik. Aslında o tavır, Kerkük Türklerinin önderleri tarafından paylaşılmadı. Onlar, ‘Biz vatan haini değiliz, Irak’ı bölmeyiz’ demişlerdi. İran’daki on milyonlarca Türkün tutumu da budur.

Şimdi Devlet Bahçeli’den beklenen, İran’da ‘Bozkurt’ işareti yapan fitnecilere karşı tavrını ortaya koymasıdır."

ETİKETLER

Doğu PerinçekDevlet Bahçeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24