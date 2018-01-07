T24 LogoT24 Logo
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD, Britanya, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan’ın yarattığı fitne zinciri kırıldı

“Parlamento, mevcut Telegram kısıtlanmasından yana değil"

07 Ocak 2018 17:32

İran Devrim Muhafızları, ‘yabancı destekli’ kargaşanın sona erdiğini bir kez daha duyurdu. Muhafızlara ait Sepahnews internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “İran’ın devrimci insanları ve on binlerce Basij gücü, polis ve İçişleri Bakanlığı, ABD, Britanya, Siyonist rejim (İsrail), Suudi Arabistan, riyakarlar ve monarşistler tarafından yaratılan (kargaşa) zincirini kırdı” dendi. 

Öte yandan, İran parlamentosu 28 Aralık’ta başlayan eylemlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Parlamentonun internet sitesi ICANA’da yer alan habere göre, milletvekilleri İçişleri Bakanı Abdülrahmani Rahmani Fazlı, İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Ali Şamkani’yi sorguladı.

“Parlamento, mevcut Telegram kısıtlanmasından yana değil"

Instagram hesabında açıklama yapan İran Parlamentosu Yönetim Kurulu Sözcüsü Behruz Nemati, “Parlamento, mevcut Telegram kısıtlanmasından yana değil. Ancak İran’ın düşmanları tarafından kullanılmayacağına emin olmalı” dedi. 

İran’da, 28 Aralık’ta Meşhed kentinde başlayan protestolarlar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak yer yer Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dini lider Ali Hamaney ve ülkedeki din adamlarına yönelmişti. Bazı protestocular 1979 İslam Devrimi öncesindeki Şah dönemine dönmek istediklerini kaydederken, Suudi Arabistan Kralı Selman’a selam gönderen protestocular da olmuştu. 

Eylemlerde 20 ila 45 kişi hayatını kaybederken; İran yetkilileri gözaltına alınan 450 kişinin en kısa zamanda yargı karşısına çıkarılacağını duyurmuştu. 

ETİKETLER

irandevrim muhafızlarıprotesto

İlgili Haberler

"1890’dan bugüne İran’da ayaklanmalar"

"Ajax darbesi hariç hiçbir ayaklanmada dış dinamiklerin rolü olmadı"

"Trump’ın en büyük hedeflerinden biri İran'ı tecrit etmek ve becerebilirse rejimini değiştirmek"

"Obama döneminin başarı sayılacak tüm adımlarından vazgeçmek istiyor"

Rusya ve İran'dan ABD'ye tepki: İran'ın iç işlerine karışma

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasil Nebezia: Bir kez daha ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'ni kötüye kullandığına tanıklık ettik

Prens Rıza Pehlevi: Bugün İran muhalefetindeki farklı grupları birleştirecek ses benim

"Türkiye empoze edilmiş dini ideolojinin İran'a 40 yıl boyunca ne yaptığını anlayacak durumda değil"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24