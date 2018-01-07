Devrim Muhafızları: ABD, Britanya, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan’ın yarattığı fitne zinciri kırıldı

İran Devrim Muhafızları, ‘yabancı destekli’ kargaşanın sona erdiğini bir kez daha duyurdu. Muhafızlara ait Sepahnews internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “İran’ın devrimci insanları ve on binlerce Basij gücü, polis ve İçişleri Bakanlığı, ABD, Britanya, Siyonist rejim (İsrail), Suudi Arabistan, riyakarlar ve monarşistler tarafından yaratılan (kargaşa) zincirini kırdı” dendi.

Öte yandan, İran parlamentosu 28 Aralık’ta başlayan eylemlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Parlamentonun internet sitesi ICANA’da yer alan habere göre, milletvekilleri İçişleri Bakanı Abdülrahmani Rahmani Fazlı, İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Ali Şamkani’yi sorguladı.

“Parlamento, mevcut Telegram kısıtlanmasından yana değil"

Instagram hesabında açıklama yapan İran Parlamentosu Yönetim Kurulu Sözcüsü Behruz Nemati, “Parlamento, mevcut Telegram kısıtlanmasından yana değil. Ancak İran’ın düşmanları tarafından kullanılmayacağına emin olmalı” dedi.

İran’da, 28 Aralık’ta Meşhed kentinde başlayan protestolarlar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak yer yer Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dini lider Ali Hamaney ve ülkedeki din adamlarına yönelmişti. Bazı protestocular 1979 İslam Devrimi öncesindeki Şah dönemine dönmek istediklerini kaydederken, Suudi Arabistan Kralı Selman’a selam gönderen protestocular da olmuştu.

Eylemlerde 20 ila 45 kişi hayatını kaybederken; İran yetkilileri gözaltına alınan 450 kişinin en kısa zamanda yargı karşısına çıkarılacağını duyurmuştu.