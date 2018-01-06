Rusya ve İran'dan ABD'ye tepki: İran'ın iç işlerine karışma

Washington'ın isteği üzerine İran'daki hükümet karşıtı eylemler gündemiyle dün acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve İran, ABD'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçladı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo de, ABD'nin BMGK'yı böyle bir gündem ile acil toplantıya çağırmasının Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini sömürmek olduğunu söyledi.

Khoshroo "tehdit" olarak nitelediği adımı kınadı ve "ABD tüm dünyanın gözü önünde ahlaki, siyasi ve hukuki otoritesini kaybetmiştir" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin, Rusya ve Fransa da, İran'da geçen hafta başlayan hükümet karşıtı gösterilerin uluslararası barış ve istikrara tehdit oluşturmadığını belirterek ABD'yi desteksiz bıraktı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nin bir ülkenin iç işlerine karıştırmanın Konsey'e zarar verdiğini söyledi.

Nebezia "Bugün bir kez daha ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'ni kötüye kullandığına tanıklık ettik. ABD, Güvenlik Konseyi'nin enerjisini boşa harcıyor. Bırakın İran kendi sorunları ile kendi uğraşsın" dedi.

Fransa da İran'ın iç işlerine karışmanın ters etki yapacağını ve son protestoların, endişe verici olsa da, uluslararası barışa tehdit oluşturmadığını belirtti.

Aralık ayının son günlerinde ekonomik taleplerle başlayan gösteriler birçok kente yayılmış ve olaylarda 20'den fazla kişi ölmüştü.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'daki protestolardan "Cesur insanların güçlü bir gösterisi" olarak bahsederek protestocuları övdü.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada gösterilerin sona erdiğini savunmuş ve "Fitne bitti, isyancılar yenildi" demişti.