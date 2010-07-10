Devrim Erbil'in panosunu 7 yıl önce çöpe atmışlar

T24 - Türk resminin büyük isimlerinden Devrim Erbil'in, Eskişehir Ziraat Bankası'nın duvarında duran 40 metrekarelik dev mozaik panosu yedi yıl önce yapılan tadilat sırasında çöpe atılmış.



Türk resminin büyük imzası Devrim Erbil’in Eskişehir’de Ziraat Bankası’nın duvarını süsleyen yaklaşık 40 metrekarelik mozaik panosunun, yedi yıl önce yapılan tadilat sırasında çöpe atıldığı ortaya çıktı. Zaman gazetesinin dünkü (9 Temmuz 2010) sayfalarında yer alan "Devrim Erbil’in 40 metrekarelik mozaik panosu çöpe atılmış" başlıklı haberine göre; geçtiğimiz yıl 50. sanat yılı kutlamaları için Eskişehir’e giden Erbil, metrekaresinde 10 bin taş bulunan panonun yerinde personel dolaplarının bulunduğunu görünce büyük bir şok yaşamış.





'Tadilat sırasında parçalandı, gereksiz sandık, çöpe attık...'





“Bankanın tadilatını yapmamız gerekiyordu. Duvarlardaki çalışmanın size ait olduğunu bilmiyorduk. Tadilat sırasında parçalandı. Gereksiz sandık, çöpe attık” açıklamasıyla bir şok daha yaşayan sanatçı, olayı yargıya taşımaya karar vermiş.





Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in çabası





6 Ağustos 2009’da Kadıköy 14. Noterliği’nden "Eserimin gelecek nesillere aktarılması için ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunun cevabını arayan bir ihtarname çeken Erbil, cevap alamamış. Davalıya, panoyu yeniden yapıp Eskişehir’de diledikleri yere monte etmeyi de teklif etmiş, ama bu teklifi de cevapsız kalmış. Ve 13 Nisan 2010’da Eskişehir 3. Asliye Mahkemesi’nde dava başlamış, ilk duruşma geçtiğimiz hafta içinde Eskişehir’de görülmüş. Erbil’in 300 bin lira maddi, 75 bin lira manevi tazminat talep ettiği dava, eylül ayında yeniden görülecek. Bu süreç içinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Erbil’i arayıp panonun şehre yeniden kazandırılmasını da istemiş.



Devrim Erbil 1973 yılında Orhan Doğu’nun teklifi üzerine dönemin Emniyet Sandığı Bankası için yaptığı panoyu, asistanlarıyla birlikte altı ay gibi kısa bir süre içinde tamamlamış. Eskişehir’in güneybatısındaki Porsuk Çayı, istasyon binası, eski mimari yapılar, halkoyunları ve doğa motiflerinin yer aldığı pano, bankada işlemlerin yapıldığı bankonun üstüne, rahatça görülebilecek ve zarar gelmeyecek bir yükseklite duruyormuş. Pano üzerine birçok sanatçı ve akademisyenin kaleme aldığı tezler ve yazılar da bulunuyor.



Devrim Erbil Akbank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Lizbon Türk Büyükelçiliği gibi kurumlar için de benzer çalışmalar yapmış.





