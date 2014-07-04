Devrilen kamyondan dökülen toprakla diri diri gömüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde harfiyat taşıyan bir kamyon Arapzade Mahallesi’nde yokuş aşağı inerken frenleri patladı. 20 tondan fazla yükle caddede sürüklenen kamyon, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak yan yatarken, kamyonun kasasındaki toprak bahçedeki bir kişinin üzerine döküldü. Toprak altında kalan şahıs ile kamyon içinde sıkışan sürücü acil yardım ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhangazi şehir merkezinde, Arapzade Mahallesi, Şehit Hüseyin Uslu Caddesi, 3 nolu aralıkta meydana geldi. Yasin Topal’ın (21) kullandığı 16 BVP 33 plakalı kamyon TOKİ bölgesinde devam eden hastane inşaatından aldığı 20 tona yakın harfiyatı şehir merkezine götürmek üzere yola çıktı. Şehit Hüseyin Uslu Caddesi 2 nolu cadde üzerindeki yokuştan aşağı indiği sırada iddiaya göre kamyonun frenleri patladı.

Hızla caddeden aşağı inen kamyon Şehit Hüseyin Uslu Caddesini geçtikten sonra karşıdaki 3 nolu sokağa daldı. Kamyon cadde girişindeki Koç Apartmanı’nın bahçe duvarına çarparak yan yatarak durdu. Kamyondaki tonlarca toprak apartmanın bahçesinde bulunan ve Çakırlı İlköğretim Okulu Müdürü Adil Aslan’ın (50) üzerine döküldü. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Yasin Topal da sürücü mahalinde sıkıştı.

Kazayı görenler acil yardım ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans, kurtarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Toprak altında kalan Adil Aslan yaklaşık 5 dakikalık bir çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı. Ağır yaralanan Adil Aslan ambulansa konarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürülüp tedaviye alındı.

Kamyonun yan yatmış olması ve yeniden devrilme riski nedeniyle kamyon sürücüsüne ilk anda müdahale edemeyen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen vincin kamyonla ilgili önlem almasının ardından itfaiye ekipleri sürücü Topal’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansa taşınan ve sağlık durumu daha ağır olan Yasin Topal Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı haber alan Orhangazi Belediye başkanı Neşet Çağlayan kaza yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesine giden Çağlayan burada müdahalesi yapılan Adil Aslan’ın sağlık durumu ile bilgi aldı. Görgü tanıkları kamyonun büyük bir gürültü ile aşağı sürüklendiğini belirtirken, ağır tonajlı kamyonların caddeleri kullanmasının riskli olduğunu söylediler. Kaza yapan kamyon vinç yardımı ile yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.