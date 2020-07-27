Devrek Kaymakamı: En fazla vaka olan ilçeyiz, artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum

Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçede artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı, ''Artık nasıl uyabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor'' dedi. Kaymakam vaka sayısı en fazla olan ilçe olduklarını da duyurdu.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları artan Koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Altay, banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü belirtti.

Kaymakam Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz'' dedi.

"1 yaşında çocuklar var"

Altay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." (DHA)