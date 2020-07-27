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Koronavirüs

Devrek Kaymakamı: En fazla vaka olan ilçeyiz, artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum

"Yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler var"

27 Temmuz 2020 17:30

Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçede artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına karşı, ''Artık nasıl uyabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor'' dedi. Kaymakam vaka sayısı en fazla olan ilçe olduklarını da duyurdu.

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