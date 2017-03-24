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Devran Çağlar, Onur Akay'ı mahkemeye veriyor

Dün sosyal medyada "Devran Çağlar öldü" haberi büyük yankı uyandırmıştı

24 Mart 2017 19:23

80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar, dün sosyal medya hesabından Almanya'da hayatını kaybettiğini duyuran, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ı reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini açıkladı.

Onur Akay, bir dönem Bülent Ersoy’a rakip olarak görülen şarkıcı Devran Çağlar’ın Almanya'da hayatını kaybettiği duyurmuştu. Ancak bir süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdiye kadar Twitter hesabından pek çok ünlünün ölüm haberlerini veren Akay, hesabından atılan bu tweet için "Hesabım hacklendi" açıklaması yapmıştı ancak Çağlar, Akay'ı reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini söyledi. 

Devran Çağlar konuyla ilgili ilk kez Lerzan Mutlu ve Şule Yüksel'in sunduğu Kanal D'deki 'Renkli Sayfalar' programında konuştu. Akay ile yüzleşen Çağlar, hesabının hacklendiğine inanmadığını söyledi. Onur Akay'a, 'Reklam yapıyorsun' dedi. Ayrıca Çağlar konuyla ilgili mahkemeye başvuracağını da açıkladı.

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