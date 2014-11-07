Devlet Müzesi'nden çalınan tablo operasyonunda tanınmış işadamları gözaltına alındı

Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan ve değeri milyonlarca lira ile ifade edilen tabloların peşine düşen polis dört ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda müzeden çalınan değerli 17 tablo ele geçilirken, aralarında tanınmış işadamlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Milliyet'ten Sertaç Koç'un haberine göre, resim ve heykel sanatının dünyaca ünlü sanatçılarına ait 5 bine yakın paha biçilmez eserine ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz yıllarda birbiri ardına yaşanan hırsızlık olaylarıyla sarsılan Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde 302 eser kayıp, 46 eser sahte, 27 eserin orijinalliği ağır kuşkulu durumda olduğu tespit edilmişti.

Ele geçirilen tablolara paha biçilmiyor

Resim Heykel Müzesi'nden çalınan tablolardan 17'si daha Ankara Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında işadamı ve koleksiyonerlerin de olduğu öğrenildi.



Ele geçirilen 17 tablonun arasında birçok ünlü Türk ressamına ait bazılarına paha biçilemeyen ve değerleri milyon liralarla ifade edilen önemli tabloların olduğu belirtildi. Müzeden yıllar içerisinde çalındığı anlaşılan 302 eserden 60 adeti bulunmuş oldu. Ankara polisi, Kültür Bakanlığı'nın uzman desteğiyle geçen sene düzenlediği operasyonlarda kayıp tablolardan 30'unu bulmuştu.



Bu tabloların bulunduğunun kamuoyuna yansımasının ardından 13 kişi daha elinde bulunan tabloları getirerek polise teslim etmişti. Tabloların bulunduğu iller arasında İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin ve Eskişehir'in olduğu öğrenildi. Bazı tanınmış işadamlarının elinde de bu tabloların olduğu belirtildi.