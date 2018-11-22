Devlete yıllık maliyeti 1.7 milyar lira; MR ve tomografiye kontrol geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MR ve tomografinin devlete yıllık maliyetinin 1.7 milyar lira olduğunu belirterek, bu nedenle MR ve tomografiye kontrol mekanizması geleceğini açıkladı.

Dün sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Koca, “Hastalara çok MR çekildiği konusunda eleştiriler var” anımsatması üzerine, şunları kaydetti:

“Bir ay önce başladığımız bir uygulama var. Görüntü paylaşımı yapılarak mükerrer, tekrarların önüne geçmek istiyoruz. Sadece görüntü paylaşımında yüzde 230 talebin azaldığını gördük. MR ve tomografinin standartlarını belirleyeceğimiz bir dönem olacak. MR ve tomografinin (özel, kamu, üniversite hastaneleri dahil) bize maliyeti 1.7 milyar lira.”

"Kimse sopalık değildir"

AKP Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’ın ekonomik gerekçelerle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi talimatını veren başhekimler için “Bunlar sopalık” sözlerinin hatırlatılması üzerine Koca, “Kimse sopalık değildir” yanıtını verdi.

SMA hastalarının ne zaman ilaçlarına kavuşacağı sorusu üzerine Koca şunları söyledi:

“SMA ilacı dünyada daha yeni çıktığında bile Türkiye bu ilacı (tip-1) geri ödeme listesine aldı. Yüzde 23-40 arasında fayda görüyor hastalar. Tip-2, Tip-3’ün klinik çalışmaları ise nisan başında tamamlandı. 55 bin Euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Üretimin zor olup olmadığını da inceledik. Firmaya ‘konuşalım, ruhsata müracaat edin’ de dedik. Üretimi zor olmayan, 6 ay 1 yıl içinde benzerleri çokça artacak, hatta 2 ay içinde bir ilacın müracaatı da var. Biz şu anda tek olmaları nedeniyle ‘Bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirmeyin’ dedik. Ancak çok indirim yapacaklarını söylemelerine rağmen yapmadılar. Biz de 55 bin Euro üzerinden ödeme yapmak için anlaşma imzaladık geçen pazartesi. Tip-2, Tip-3 başvuran (168 hasta) hastaların değerlendirmesi başladı. Ancak bu fırsatçılığı da unutmayacağız. Neler yapacağımızı da göreceksiniz. İlk yıl 330 bin Euro, ikinci yıldan itibaren 165 bin Euro her yıl, ayrıca yeni doğan 200’e yakın da SMA hastası düşünün. Toplamdaki yükünü de tahmin edin. Şuanda toplam 1500 vaka var.”