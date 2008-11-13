'Devlete karşı geleni vurmaktan hoşlanırım'

Kaplan, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun yapılan değişiklikle “dur-vur yasası” haline geldiğini savunarak, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’e bakanlığın bu konuda bir çalışma yapıp yapmadığını sordu.Kaplan, “Dur-vur yasası uygulanıyor. Polis ‘dur’ diyor, durmayanı vuruyor. Bu kişi sağır bile olabilir. PKK’lıların cenazeleri teşhis edilmesine rağmen ailelerine verilmiyor” dedi.Araya giren Akgül de en demokratik ülkelerde bile devletin kendine karşı suç işleyenleri vurduğunu öne sürerken, “Ben vurmaktan hoşlanan bir adam değilim, ama devletim ve milletime karşı gelenleri elbette vurmaktan hoşlanacağım. İnsan olanlar var, insanlık suçu işleyenler var. ’Dur-vur’ yasasına göre, devlete karşı suç işleyenler varsa elbette vurulacaktır. Türkiye’de adalet herkese fazlasıyla uygulanıyor zaten” yanıtını verdi.Kaplan, “Asıl adalet AKP’ye fazla uygulanıyor” diye tepki gösterirken, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, “Donup kaldım. O zaman mahkemeler, savcılar ne yapacak? Herkes elinde bir silah ‘ranger’ gibi dolaşacak mı? İnanamıyorum” dedi.DSP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın göstericilere pompalı tüfekle karşılık veren vatandaşı savunmasını “‘Kendi adaletinizi sağlayın’ demek, sistemi inkâr anlamına gelir. Pompalıdan çıkan kurşunun hepimizi vuracağını unutmamak gerekir” sözleriyle eleştirdi.Kaplan da Şahin’e bu sözlerle ilgili olarak savcıların soruşturma açıp açmadığını sordu. Kaplan’ın Erdoğan’ın “Ya sev ya terk et” dediğini söylemesi üzerine, AKP’den “O konuyu açıkladı” tepkisi geldi. Kaplan da AKP’lilere, “Açıklasa da böyle dedi. Özür dilemek başka, söyledikleri başka” yanıtını verdi.MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da, “Bu sloganı reddediyoruz. Vatanını sevmeyen yok mu? Var elbette. Ama onlara vatanımızı sevdirmek de, teröristi cezalandırmak da devletin görevi” diye konuştu.Erdoğan, Öcalan’a işkence yapıldığı iddiasıyla gösteri yapan gruba karşı pompalı tüfekle havaya ateş açan vatandaş için, “Sabır dedik. Fakat bu sabır nereye kadar. Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, vatandaşın hayatına kastederseniz, hayatına kasttettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle imkânı varsa kendisini savunma yoluna gidecektir” demişti. Erdoğan’ın, “Biz, tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Buna karşı çıkanın bu ülkede yeri yok. Buyursun, istediği yere gitsin” sözleri de “Ya sev ya terk et” sloganı olarak yorumlanmıştı. Erdoğan da bu benzetmeye, “O sloganın patenti MHP’ye ait” diye tepki göstermişti.