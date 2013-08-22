Devlet Tiyatroları 'şanlı tarih'e yöneltilecek

Devlet Tiyatroları’nın (DT) yeni Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2013-2014 sezonu repertuvarıyla ilgili bilgi verdi.

100’e yakını ilk kez sahnelenecek 150’den fazla oyunla 23 şehirde 58 sahnede yeni sezonda perde açacaklarını belirten Kurt, Yaşar Kemal’den Necip Fazıl’a, Reşat Nuri Güntekin’den Orhan Kemal’e bu sezon yerli eserlere daha fazla yer ayırdıklarının altını çizdi.

Necip Fazıl’ın 40 yıl önce Devlet Tiyatroları’na verdiği ‘Para’ oyununun yanı sıra Hüseyin Alp Tahmaz’ın mülteci sorununu işleyen oyunu ‘Nereye’, Turan Oflazoğlu’nun ‘Kösem Sultan’ı, Mahur Özmen’in ‘Bir Türkan Şoray Filmi Sonrası’, Turgut Özakman’ın ‘Üç Destan’ı DT’de ilk kez sahnelenecek oyunlardan birkaçı.

'Tarihi oyunlar ihmal edildi'

Sezonda yerli eserlerin yanı sıra tarihi oyunlara daha fazla ağırlık verdiklerini ifade eden Kurt, “Biraz tarihimizle daha fazla yüzleşelim, iç içe olalım istiyoruz. DT’de uzun yıllar tarihi oyunların ihmal edildiğini düşünüyorum” dedi.

Repertuvarın çok zengin ve herkesi kucaklayan bir anlayışta hazırlandığına dikkati çeken Kurt, “Bizim de hassasiyetlerimiz var, toplumun da hassasiyetleri var, ben de DT yöneticisi olarak bunu gözetmek durumundayım. İnsanlar Necip Fazıl’ın da oyunlarını izlesinler, Yaşar Kemal’in oyunlarını da. Orhan Kemal’in Kardeş Payı’nı da izlesinler, Selahattin Eyyubi’yi de. Biz ayrım yapmadık. Herkes rahatlıkla gelsin izlesin istiyorum bütün oyunlarımızı” diye konuştu.

'Tüm Türkiye'ye hitap ederek izleyeciyi artırabiliriz'

"Türkiye'de tiyatrodan haberdar olmayan varsa o bizim suçumuz çünkü bizim gitmemiz lazım. Ya turne yapacağız, ya tiyatroyu ayağına kadar götüreceğiz ya da onları bir şekilde tiyatroya getireceğiz” diyen Kurt, repertuvarı hazırlarken de özellikle hiç tiyatroya gitmemiş kesimlere hitap eden oyunlar seçtiklerini vurguladı: “Biz sadece DT’nin sezonunu açmıyoruz, tüm Türkiye’nin sezonunu açıyoruz, tüm ülkeye hitap eden bir repertuvar hazırladık.”

Tarihi oyun yarışması

Tiyatronun yazar sıkıntısı olduğuna işaret eden Kurt, Birinci Dünya Savaşı’yla ilgili bir oyun yazma yarışması düzenleyeceklerini belirtti. Kurt, “Bu ana başlığın altında Çanakkale Zaferi, Osmanlı’nın Savaşa Girişi, Sarıkamış Muharebesi, Kafkasya Cephesinde Osmanlı, Irak Cephesi'nde, Hicaz, Yemen Cephesi'nde, Galiçya Savaşı'nda Osmanlı ve Dünya Savaşı'nda Kadınlarımız gibi alt başlıklardan oluşacak bir oyun yazma yarışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarihi seven bir milletiz. Tarihimizle de yüzleşelim, yeni eserler çıksın istiyoruz” dedi.

En eski Türk hikayelerinden ‘Dede Korkut Hikayeleri’nden oluşan bir oyun havuzu hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Kurt, “TÜRKSOY ile işbirliğinde gelecek yıl Kazan’da yapılacak bir festivalde bu hikayelerden yola çıkılarak hazırlanan ve ilk kez sahne alacak ‘Tepegöz’ oyununu Türk dünyasıyla buluşturacağız” diye konuştu.