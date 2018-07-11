“Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” haberine ilişkin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü'nden açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin özel yasaları lağvedilerek Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Bu gelişme “Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” şeklinde haberleştirilirken Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan konuya ilişkin yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, “Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” haberine ilişkin açıklama yaptı.

“Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bazı basın organları ve sosyal medyada dile getirilen ‘Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor’ şeklinde yapılan haberler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.



Yeni sisteme geçiş sürecinde Devlet Opera ve Balesi ‘Bağlı Kuruluş’ olması sebebi ile aynı statüdeki diğer kuruluşlar gibi önümüzdeki dönemde yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sistemdeki yeni statüleri ile faaliyetlerine aynı şekilde devam edecektir.



Dünyada çok az ülkeye nasip olan köklü bir opera ve bale geleneğine sahip ülkemizde bu güzide kurumlarımızın faaliyetleri hiçbir aksamaya uğramadan aynı şevk, heyecan ve başarı ile devam etmektedir.”

Devlet Tiyatroları: Art niyetli zihniyetin ürünü

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nce, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür" değerlendirmesi yapıldı.

DT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.



Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur" ifadesinin yer aldığı vurgulandı.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



"Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kuruluş kanunlarında yapılan değişikliklerle, her iki kurumun da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek, Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Devlet Tiyatrosu’nun iç ve yönetim işleri Cumhurbaşkanı’nca çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.