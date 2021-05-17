Ankara'da Açık Hava Yaz Oyunları 3 Haziran'da başlayacak

Devlet Tiyatroları (DT), Koronavirüs nedeniyle sanattan uzak kalan tiyatro seyircisiyle haziran ayında Ankara'da 'Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'nda yeniden buluşacak.

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'nın hazırlıkları, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde devam ediyor. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, geçen sene Açık Hava Yaz Oyunları'nın ilkini yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini, seyircilerin Ankara ve yurdun farklı yerlerindeki Devlet Tiyatrosu oyunlarını izleme şansı bulduğunu ifade etti.

Açık Hava Yaz Oyunları'nın 3 Haziran'da başlayarak, sonbahara kadar süreceğini belirten Kurt, şunları söyledi:

"Haziranda ilk etapta tek kişilik oyunlar sahnelenecek. Öncelikle 'Bizim Yunus', 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye', 'Aşık Veysel' oyunları seyirciyle buluşacak. Temmuzda ise Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali düzenlenecek. Salgın kontrollü bir şekilde azalır, vaka sayıları düşerse keyifli bir sezon olacak. Öte yandan, Kamyon Tiyatrosu da bu sene İç Anadolu Bölgesi'ndeki bütün il ve ilçeleri dolaşacak."