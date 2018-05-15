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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları, Filistin için 3 gün boyunca perde kapatacak

Kudüs'te yaşanan olaylarda 60 Filistinli hayatını kaybetti

15 Mayıs 2018 15:53

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi üzerine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı sahnelerde yas süresi boyunca oynanacak büyük oyunlar ve turneler iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak için 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Milli yas nedeniyle Genel Müdürlüğümüze bağlı sahnelerde yas süresi boyunca oynanacak büyük oyunlarımız ve turnelerimiz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre iptal edilen oyunlar şöyle:

"Ankara Devlet Tiyatrosu, "Eyvah Nadir", 15, 16 ve 17 Mayıs, Ankara Devlet Tiyatrosu.

"Muhteşem Diva", 15, 16 ve 17 Mayıs Eskişehir (Turne).

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Akide Şekeri", 16 ve 17 Mayıs Ahmet Vefik Paşa Sahnesi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Elveda, Ölü palyaçolar", 15 Mayıs Haluk Ongan Sahnesi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Tehlikeli Saplantı", 17 Mayıs Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena Sahnesi."

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