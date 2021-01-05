Devlet Tiyatroları eserleri YouTube'a taşındı

Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için Devlet Tiyatroları'nın eserleri evlere ulaştırılacak. "Okuma Gösterimleri" projesini hayata geçiren Devlet Tiyatroları'nın altı eseri dijital ortama taşınacak.

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı "YouTube" kanalı üzerinden her hafta bir oyun paylaşacak.

İlki bugün yayımlanan ve 6 hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan canlandırmaları da izleme imkânı bulacak. Seyircilere, sanatçıların projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere nasıl hayat verdikleri gösterilecek.

Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatrolarının ‘Okuma Gösterimleri’ projesiyle hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek.

İlk yayınlanacak eser "Kadın ve Kedi" yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, YouTube kanalı üzerinden bugün ilk eser olarak, Behçet Necatigil’in kaleme aldığı "Kadın ve Kedi" adlı oyunu yayımladı.

Her salı bir oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler önümüzdeki hafta da Bilge Karasu’nun "Sevilmek" adlı eserini izleyebilecek.

Sonrasında sırasıyla; Oktay Rifat’ın "Yağmur Sıkıntısı", Vüs’at O. Bener’in "Ihlamur Ağacı" ve Behiç Ak’ın "Fay Hattı" ile Özen Yula’nın "Ay Tedirginliği" adlı oyunları paylaşılacak.