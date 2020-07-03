Devlet Tiyatroları dört aydan sonra açık havada tiyatroseverlerle buluştu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında temsillerine dört ay ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile tiyatroseverlerle yeniden buluştu.

Açılış, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla yapıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, etkinliğin 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Kurt, hijyen tedbiri aldıklarını, seyircilerin ateşinin ölçüldüğünü ve maske dağıtıldığını belirtti.

Jules Verne'nin eseri "80 Günde Devr-i Alem" 3-4 Temmuz'da, İzmir Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen "Türkiye Kayası" 9, 10 ve 11 Temmuz'da, Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Buzlar Çözülmeden" oyunu 23, 24 ve 25 Temmuz'da İrfan Şahinbaş Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.