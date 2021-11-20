Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İzmir Şehir Tiyatrosu’nun temsilleri için yapılan tahsisi askıya aldı

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin Elhamra salonunda İzmir Şehir Tiyatrosu’nun temsilleri için yapılan tahsis, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü emri ile askıya alındı.

İzmir Şehir Tiyatrosu, iki kurumun yöneticileri arasında uyum içinde gerçekleştirilen bir geçici program içinde, ayda 2 hafta olmak üzere, Elhamra’da temsiller vermeye başlamıştı. 1 Ekim’deki açılışını da yine bu çerçevede Elhamra Salonu'nda yapmıştı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, yeni binasına geçeceği için gelecekte Elhamra salon ve binasının İzmir Şehir Tiyatrosu ile ortak kullanımı için bir protokol hazırlanmış, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın onayına sunulmuştu. Ancak Karahan’ın ilgili protokolü imzalamadığı; tiyatronun biletleri satışa çıkmış olan temsilleri için de kayıtsız kalarak salonu açmadığı öğrenildi.

Buna göre İzmir Şehir Tiyatrosu’nun Elhamra’da 21 Kasım Pazar gününden başlayarak 28 Kasıma kadar sürecek 8 ‘Azizname’ temsilinin kaderi merak konusu oldu.