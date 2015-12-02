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Politika

Devlet Öcalan ile görüşüyor mu?

AKP'li Ensarioğlu, Devletin Öcalan ile görüştüğünü iddia etmişti

02 Aralık 2015 23:13

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Devlet ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmeler sürüyor" açıklamalarına cevap verdi. Galip Ensarioğlu'nun bakanlık beklentisinin olduğunu belirten Baluken, "Öcalan'la herhangi bir görüşme yoktur, Öcalan ağır bir tecrit altındadır" diye konuştu.

Radikal’in haberine göre HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile TBMM’de basın açıklaması yaptığı sırada Galip Ensarioğlu’nun sözlerine de yanıt verdi.

Bir gazetecinin, “Galip Ensarioğlu Abdullah Öcalan'la görüşüldüğünü dile getirdi. Neler söylersiniz?” sorusuna Baluken, “Hiç cevap vermeye değer bir konu değildir. Galip Ensarioğlu bakan olamadı, bakanlık beklentisi vardı. Şimdi gündemi değiştirerek tekrar kendini gündemleştirmek istiyor. Söylediklerinin tamamı yalandan ibaret. Öcalan'la herhangi bir görüşme yoktur, Öcalan ağır bir tecrit altındadır. Bütün bu sorunlar da ağırlaştırılmış tecrit devrede olduğu için yaşanıyor. Bu yalanlara herkesin karnı tok, bir an önce tecrit yolu kaldırılıp İmralı yolu herkese açılmalıdır” cevabını verdi. Başka bir gazetecinin, “Polis müdahalesine uğrayan milletvekilleri sağlık raporu alıp herhangi bir hukuki yola başvurdu mu?” sorusuna Baluken, “Defalarca yapıldı. Son müdahalede de yapıldı. En son eşbaşkanımıza yönelik Silvan'da yapılan öldürücü müdahaleden sonra da Esbaşkanımız hakkında dava süreci işletildi, diğer vekillerimize yönelik hiçbir müdahalede bugüne kadar herhangi bir adaletli yargı kararı çıkmadı” açıklamasında bulundu.

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