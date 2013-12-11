Devlet neden F klavyeye sahip çıkıyor?

Devlet, bilgisayarda Türkçeyi hızlı yazmaya en uygun harf dizimi olan F klavyeyi zorunlu hale getirdi. F klavye kullanımına ilişkin Başbakanlık genelgesinde, “Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 ‘Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni’ standardına uygun F klavyeye kademeli olarak geçilecektir” denildi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, F klavye kullanımına ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun, hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F klavye düzeni oluşturulduğu ifade edilen genelgede, şunlar belirtildi:

“Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 ‘Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni’ standardına uygun F klavyeye kademeli olarak geçilecektir.”

Uzaktan eğitim verilecek

F klavyeye geçiş sürecinde kamu personeline verilecek eğitime ait içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilecek. Bu kapsamda kurulacak www.fklavye.gov.tr internet sitesinde eğitim içeriği kullanıma sunulacak.

Yoğun klavye kullanan personelin eğitimi öncelikli olarak tamamlanacak. Özel sektöre ait internet salonu gibi kamuya açık alanlarda ve özel sektör kuruluşlarında F klavye teşvik edilerek yaygınlaştırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek tüm bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da 2017 sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi sağlanacak.

‘Tavuğun yem yemesi gibi’

Çalışmaya öncülük eden isimlerden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, F klavyenin yalnız Türkçe için değil, İngilizce yazanlar için de hız anlamına geldiğini belirterek, “Q klavye zorlaştırılmış bir klavye. F klavye öğrenilirse verimlilik sağlar. Kim tavuğun yem yemesi gibi yazan sekreterle çalışmak ister” dedi.

Memurların 1 hafta 10 günlük sürede klavyeye bakmadan yazabileceğini belirten Erdem, klavyenin ortopedik açından da yararlı olacağını, bakmadan yazmanın duruşa da katkısı olacağını kaydetti.

Q klavye hiçbir dile uygun değil

Dünyada en yaygın kullanıma sahip olan ve özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılan Qwerty (Q klavye) Türkçeye uygun olmadığı gibi İngilizceye de uygun değil. Q klavyenin mucidi Christopher Latham Sholes, daktiloda yazarken harfler birbirine yapışmasın diye Q klavye dizinini icat etmiş. Fransızlar A klavye kullanırken, Türkiye, Letonya, Litvanya kendi klavyelerini oluşturan nadir ülkeler arasında yer alıyor. İhsan Sıtkı Yener başkanlığındaki bir grup bilimadamı Türkçeye en uygun F klavyeyi 1955 yılında oluşturdular. 1974’ten sonra F klavye daktilolarda zorunlu hale geldi. Ancak bilgisayarlar yaygınlaşırken devletin zamanında önlem almaması nedeniyle Q klavye bütün işyerlerini adeta istila etti.