-DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Şahin'in yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekili katıldı. TBMM Başkanı Şahin'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şahin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, deftere şunları yazdı: ''Aziz Atatürk, Açılışını ve ilk başkanlığını yaptığınız, öncülüğünüzde milli mücadelemizi yürüten ve çağdaş Türkiye'yi kuran Meclisimizin açılışının 91. yıl dönümünde TBMM Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışından bugüne, ülkemizin kalkınması, çağdaş dünya ile bütünleşmesi ve demokrasimizin gelişip güçlenmesi için çalışmaktadır. İstiklal mücadelemizdeki büyük ülke ve millet sevginiz, muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkma hedefiniz ve kalkınma çabanız bizim için daima yol göstericidir. TBMM, milli egemenliğin güçlenmesi, demokrasi ve özgürlüklerin daha da gelişmesi ve ülkemizin çağın öncü ülkelerinden biri haline gelmesi için bütün gücüyle çalışma kararlılığındadır. Bizlere bıraktığınız güçlü ülke ve modern demokratik değerler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz ruhunuz şad olsun.''