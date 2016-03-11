Devlet, Dink cinayetinin faillerinin soy kütüğüne bakıp gayrimüslim olup olmadıklarını araştırmış

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin hemen ardından İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, Dink davasında tetikçi olarak yargılanan Ogün Samast ve azmettirici olarak yargılanan Yasin Hayal’in gayrimüslim olup olmadığını araştırdığı ortaya çıktı.

Dink cinayeti davasına Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve dava dosyasına giren bilgi notu, yapılan araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Araştırma sonuçları, devletin soy kütüklerini konusunda geniş bir arşive sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, 2015 yılında Ekim ayında bilgi notunu Dink cinayeti soruşturması kapsamında savcılığa gönderdi. Yazı Hrant Dink’in öldürülmesinden 5 gün sonrasına yani 23 Ocak 2007 yılına ait.

Bilgi notunda Samast ve Hayal’le ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Gümüşhane ili Merkez Demirören Köyü nüfusuna kayıtlı, Bahattin-Huri oğlu, 1981 Trabzon doğumlu Yasin HAYAL isimli şahsın yapılan nüfus kaydı incelemesinde;

Aile kütüğünde 1904 yılına kadar geri girilebildiği ve kayıtlarda, kendisinin ve ailesinin soyunda dönmelik yahutta gayrimüslim ekalliyete mensup olduklarına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, o tarih öncesi kayıtların ise ilgili birim merkezine gönderildiği şeklinde bilgilere ulaşıldığı ancak akıbetinin ne olduğu konusunda bir bilgi alınamadığı,

Trabzon ili Düzköy ilçesi Çalköy nüfusuna kayıtlı, Ahmet-Navva oğlu, 1990 Üsküdar doğumlu Ogün SAMAST isimli şahsın yapılan nüfus kaydı incelemesinde;

Aile kütüğünde (Hicri 1315) 1899 yılına kadar geri girilebildiği ve kayıtlarda, kendisinin ve ailesinin soyunda dönmelik yahutta gayrimüslim ekalliyete mensup olduklarına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı,

Arz. 23.01.2007”