Devlet Bakanı Babacan'dan Milliyetçilik tarifi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Milliyetçilik, bu milleti çok sevmektir. Milliyetçilik, çok çalışmaktır. Biz böyle görüyoruz ve o çizgide hareket ediyoruz'' dedi.

Babacan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, sıkıntı problem neredeyse oraya eğildiklerini, artık dünyanın hangi ülkesinde problem varsa onu bir bakıma kendi problemleri olarak algıladıklarını, kaygılandıklarını ve onunla ilgili gerekli adımlar ne ise attıklarını söyledi.

Bugün Afrika'daki 53 ülkeden 37'sinde Türkiye'nin kalkınma projeleri olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

''Bunlar devletin bizzat kaynak ayırdığı ülkeler. Orhun Abideleri'nden bahsedildi. Bu gerçekten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yaptığı Moğolistan ziyaretinde oraya gidip görmüş ki, kendisi anlattı, maalesef bizim tarihimizin bilinen ilk yazılı eseridir yıkık, dökük. Şimdi sözüm ona milliyetçilik diyen partilere söylüyoruz, ''Siz hepiniz bu ülkede dönem dönem iktidar olmadınız mı?' Çok geriye de gitmeyin. Bizden önceki iktidarda hangi parti iktidarda vardı? Hangi partilerden oluşuyordu bu iktidar? Niye oralara gitmediniz? Niye bakmadınız? Niye el almadınız? Niye savunmadınız? Milliyetçilik laf ile olmuyor. Milliyetçilik icraatla oluyor. Ortaya konan eserlere bakacaksınız. Kim ne yapmış buna bakacaksınız. Milliyetçilik, bu milleti çok sevmektir. Milliyetçilik çok çalışmaktır. Biz böyle görüyoruz ve o çizgide hareket ediyoruz.''