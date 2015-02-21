Devlet Bahçeli'den sağduyu çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını kaybetmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; Bahçeli, açıklamasında "Aziz dava arkadaşlarımı sakinliğe davet ediyor, AKP-PKK tuzağına titizlikle, uyanıklıkla ve sabırla dikkat etmelerini bekliyorum. Türkiye'yi istikrarsızlığa itecek, kavga ve kaosa düşürecek her niyet ve teşebbüse mesafeli tavrımız devam edecek, ihanet ve cinayetlerin faturası 7 Haziran'da şer ortaklarına çıkarılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Hepimizin yüreğini alev alev yakmıştır"

Bahçeli, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket yeni ve tarifsiz bir acıyla karşı karşıyadır. Üniversite kampüslerine yuvalanmış eli kanlı teröristler gencecik bir evladımızı, kalbi vatan aşkıyla çarpan bir Ülküdaşımızı, henüz hayatının baharında bir millet sevdalısı fidanımızı katletmiştir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun PKK'lı caniler tarafından bıçaklanarak hunharca şehit edilmesi hepimizin yüreğini alev alev yakmıştır" dedi.

"Öfkemiz dağ gibi, durum çok ciddi, tehdit çok büyük, kederimiz tahammül edilemeyecek boyuttadır"

Bahçeli, "Öfkemiz dağ gibi, durum çok ciddi, tehdit çok büyük, kederimiz tahammül edilemeyecek boyuttadır. PKK'lı alçaklar AKP'nin yardım ve yataklığıyla Türkiye'nin her yerine mevzilenmekte, hayatın her alanına nüfuz etmektedir. Yıkım projesiyle belini doğrultan, ihanet süreciyle şımaran ve kuduran teröristler masum canlara, hiçbir suçu ve günahı olmayan vatan evlatlarına kıymaktadır. Türkiye sözün bittiği noktaya doğru günden güne savrulmakta, yönetilemez, öngörülemez bir hale hızla sürüklenmektedir. İç kavga ve karışıklık ortamı planlayan çevrelerin oyun ve tezgâhları toplumsal huzur ve asayişe kast etmekte, bunun yanında birlikte yaşama iradesini kırmaktadır" dedi.

"Çürümüş devlet görevlileri İzmir'deki kanlı cinayetin esas azmettiricisi, gerçek sorumlusudur"

Bahçeli, "AKP'nin; Ankara'da, İmralı'da ve Kandil'de pazarlık yaptığı, jest ve tavizlerle elini güçlendirdiği hainler saldırı ve tahrik kampanyalarına devamlı yenilerini eklemektedir. Çözüm diyerek PKK'nın silahını temizleyen, namlusuna hedef belirleyen Hükümet ve çürümüş devlet görevlileri İzmir'deki kanlı cinayetin esas azmettiricisi, gerçek sorumlusudur. İç güvenliği pakete sokma amacında olan, PKK'yla şerefsizce, ahlaksızca aynı kareye giren AKP'nin, şiddet ve dehşetin kapanına düştüğü, şuursuzca sarayın çıkarlarına hizmet ettiği kuşkusuzdur" dedi.

"Hiç kimse, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in cesaretini sınamaya, kalkışmamalıdır"

Bahçeli, "Fırat'ımızı hayattan koparan İzmir'deki kanlı cinayet AKP-PKK ortak yapımı olarak milli hafızalara kazınmıştır. Ege Üniversitesi'nde süren bölücü tehdide rağmen emniyet tedbirlerini almayan, Ülküdaşımızın ağır yaralanmasından sonra ambulansın zamanında gelmesini sağlamayan veya sağlayamayan kim varsa akan kanda payı vardır. Sorumlular mutlaka mahşeri vicdan ve adalet önünde hesap vereceklerdir. Milliyetçi Hareket Partisi şehidinin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacak, duygusal taşkınlık, kontrolsüz nefret ve anlık tepkilerle hıyanetten nemalananların ekmeğine yağ sürmeyecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket vakarından, sabrından, asaletinden elbette taviz vermeyecek, projelendirilen oyunlara kapılmayacak, kanlı döngünün içine düşmeyecektir. Kaybımız ne kadar ağır, hüznümüz ne kadar fazla, feryadımız ne kadar haklı olsa da sağduyu ve soğukkanlılığımızı muhafaza etmede kararlıyız. Şunu da açık açık tarihe not etmek isterim ki; Hiç kimse, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in cesaretini sınamaya, metanetini test etmeye, dayanıklılığını ölçmeye kalkışmamalıdır" dedi.

Bahçeli, "Yarım asırdır şehit veren, onurlu mücadelesiyle ilke ve ülkülerinden ayrılmayan kutlu davamızı provokasyonlara, kapalı devre sürdürülen operasyonlara, devlet içine konuşlanmış çetelerin senaryolarına hiçbir güç alet edemeyecektir. Sokağın dilinde buluşan, sokak ruhuyla nifak saçan AKP-PKK'ya karşı, milletin hizmetinden sapmayarak, sandığın ve demokrasinin yolundan ayrılmayarak kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket ölüm, kumpas, şantaj, komplo ve saldırıya teslim olmayacak; hak bildiği, doğru gördüğü, inanıp vicdanında simgeleştirdiği ülkülerinden milim de olsa dönmeyecek, ödün vermeyecektir. AKP-PKK terörü aklını başına almalı, ateşle daha fazla oynamamalı, önümüze derin çukurlar kazmaktan acilen vazgeçmelidir. Şayet sözün bittiği noktaya tam olarak gelinirse, olacak ve doğacak olaylardan Milliyetçi-Ülkücü Hareket mesul tutulamayacaktır. Kahrımız ve celalimiz devasadır, konu vatan ve millet esenliği olunca gözümüzü daldan budaktan esirgemeyeceğimizi herkes bilmektedir" dedi.

"Aziz dava arkadaşlarımı sakinliğe davet ediyorum"

Bahçeli, "Bu düşüncelerle aziz dava arkadaşlarımı sakinliğe davet ediyor, AKP-PKK tuzağına titizlikle, uyanıklıkla ve sabırla dikkat etmelerini bekliyorum. Türkiye'yi istikrarsızlığa itecek, kavga ve kaosa düşürecek her niyet ve teşebbüse mesafeli tavrımız devam edecek, ihanet ve cinayetlerin faturası 7 Haziran'da şer ortaklarına çıkarılacaktır. Ülküdaşımız, şehidimiz, Yusuf yüzlümüz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Fatihalarla Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e sabırlar niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun diyorum" dedi.