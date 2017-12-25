Devlet Bahçeli'den 20. yıl anısına 81 MHP il başkanına köstekli saat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık görevindeki 20. yılı dolayısıyla, 81 MHP il başkanlarına kendi tasarımı köstekli saat hediye etti.

Habertürk'te yer alan habere göre köstekli saatin, Bahçeli'nin özel tasarımı olduğu belirtildi. Saatle ilgili bazı ayrıntıları, Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan verdi:



"Kenarında Selçuklu eserleri andıran el işlemesi ve süslemeler var. Türk batrağı logosu da mevcut. Kapak işçinde 'Devlet Bahçeli' yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında ise bir bozkurt başı tasarımı var."