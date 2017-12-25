T24 LogoT24 Logo
Politika

Devlet Bahçeli'den 20. yıl anısına 81 MHP il başkanına köstekli saat

"Saatin kenarında Selçuklu eserleri andıran el işlemesi ve süslemeler var"

25 Aralık 2017 15:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık görevindeki 20. yılı dolayısıyla, 81 MHP il başkanlarına kendi tasarımı köstekli saat hediye etti.

Habertürk'te yer alan habere göre köstekli saatin, Bahçeli'nin özel tasarımı olduğu belirtildi. Saatle ilgili bazı ayrıntıları, Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan verdi: 

"Kenarında Selçuklu eserleri andıran el işlemesi ve süslemeler var. Türk batrağı logosu da mevcut. Kapak işçinde 'Devlet Bahçeli' yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında ise bir bozkurt başı tasarımı var."

ETİKETLER

köstekli saatmhpdevlet bahçelihediye20nci yıl anısınahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24