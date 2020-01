Devlet Bahçeli: Yüzde 10 barajı Türkiye'de çok ağır bir baraj

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye\'de yüzde 10 olan seçim barajını \'ağır\' \' diye yorumlayarak, bu oranın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydettii. Bahçeli \"yüzde 10 barajı ittifaklarla veya başka kararlılıklarla aşılabilir duruma geldi. Türkiye\'de iki şeye dikkat etmek gerekiyor: Zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız? Demokrasi içinde bunu nasıl başarırız? Türkiye\'yi nasıl bir istikrar, normalleşme sürecine getirebiliriz konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Yüzde 5, 7 mi olur yoksa 10 kalır, böyle mi devam etmesi gerekir. Bunu yaparken bir başka parti yok sayıp, ezerek kendine bir yol çizmeye çalıştığında onun da bir anlamı olmadığı görüldü. Bunlardan ders çıkarmak lazım.\" dedi.

\" AİLE- ÖĞRENCİ - OKUL ARASINDA BİR PAYLAŞIMI DİKKATE ALARAK SORUNUN KÖKLÜ ÇÖZÜMÜNE DOĞRU GİDİLMELİ, KALICI YOL BULUNMALIDIR.\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM\'deki makam odasında parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek ekonomi, eğitim, uyum yasaları, futbol ve daha farklı konulardaki soruları yanıtladı. Devlet Bahçeli, sınav sistemlerinin değişmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

\"Bu ülkede siyasi iktidarın 15 yıla yaklaşan hizmet sürelerinde Milli Eğitim Bakanı sayısında değişiklik çok olmuştur. Her bakanın görev süresinde milli eğitim sisteminde değişikliklere gidilmiştir. Temel eğitimdehn orta öğretime geçişte 4-5 model uygulamaya geçilmiştir. Şimdi sayın bakanın yapmış olduğu açıklama doğruttusunda değerlendirmede bulunmak konuyu tamamen incelemeye bağlıdır. Bizde böyle bir sistem için arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün veya yarın sistemle ilgili MHP\'nin görüşünü ortaya koyabilecek değerlendirmeleri bize bildirmiş olacak. Şimdiki halde tartışma çok hızlı gelişiyor. Konu Türkiye\'nin gündeminde. Değişik eleştirilerin de haklılık payı var. Bir de iktidara karşı tavır içinde olanların da bu tavırları içini bir fırsat kolladıkları görülüyor. Aile- öğrenci - okul arasında bir paylaşımı dikkate alarak sorunun köklü çözümüne doğru gidilmeli, kalıcı yol bulunmalıdır.\"

\"KENDİSİNİ GÖZDEN GEÇİRMESİNDE YARAR VAR ABD\'NİN.\"

Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım\'ın ABD ziyareti ve vize konusuna ilişkin şunları söyledi: \"ABD ile müttefik bir ülke olarak Türkiye ile ilişkilerini sürdürdüğü iddiası taşıyor. Şahsi kanaatim ABD süper güç olma dost ve müttefik olma niteliklerini ortadan kaldıran bir güvensiz ülke haline gelmiştir. O bakımdan ABD\'nin önce Türkiye\'nin taleplerine iyi niyetli yaklaşımı olsa Türk milleti gereğini yapar. Ama hala onu yapmıyor. Kendisini gözden geçirmesinde yarar var ABD\'nin.\"

\"TOPLUMA BU KONUDA DOĞRU BİLGİ AKIŞI SAĞLAMALILAR.\"

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım\'ın \'çocuklarının gizli off-shore hesapları olduğu\' yönündeki haberlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: \"Bu konuda doğru bir bilgiye sahip değiliz. Kaynağına inme şansına da sahip değiliz. Basında yazılanlarla tartışmalarla da bazı şeyler mümkün olsa da doğru olmaz kanaatindeyiz. Görelim bakalım nereye kadar gidecek. Bir şeyler söylemeleri lazım böyle bir iddia yer almışsa basında. Topluma bu konuda doğru bilgi akışı sağlamalılar.\"

\"BUGÜNLERDE HÜKÜMETİN UYUM YASALARIYLA İLGİLİ BİR HAZIRLIĞININ GELMESİNDE YARAR VAR\"

Hükümetten uyum yasalarıyla ilgili bir hnazırlığın gelmesinde yarar olduğunu vurgulayan Bahçeli öyle devam etti: \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte yeni bir uyum sürecinin de yaşanması düşünülmüştü. Bu da 16 Nisan\'dan bugüne kadar süresi doldu zannediyorum. Bugünlerde TBMM\'ye eğer bütçe görüşmeleri bir gerekçe olarak sunulmadığı taktirde hükümetin uyum yasalarıyla ilgili bir hazırlığının gelmesinde yarar var. Bu hazırlığın öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin yapması hükümetin de genel kurula sunmadan evvel TBMM\'de temsil edilen partilerin yönetimiyle bir diyalog içinde girmesinde, düşüncelerini açıkça ifade edilebilen görüşmeye dayalı hazırlık yapmalarında yarar var. Şu an için bize ulaşmış olan böyle bir metin gözükmüyor. Bu konuyla ilgili geçmişten beri yapılan tartışmaların ışığında her partinin de bir birikimi var. Siyasi partiler yasası nasıl olmalı, milletvekili seçimi nasıl yapılmalı, bu arada da baraj meselesi gündemde. Bunlar tekrar gündeme taşınıyor şimdi. İttifak konusuyla ilgili çok hızlı çıkanlar oldu, hevesli insanlar var. Onların bu hızını görmek gerekiyor nereye kadar gidiyor. Hız kesilmedi hızla giderken sürat ayarında anlaşmazlıklar var.\"

\"MHP TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BARAJ SORUNU OLMAYAN PARTİLERDEN BİR TANESİ\"

MHP\'nin seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına güvenmediğini, bu nedenle hiç bir zaman yaptırmadıklarını bildiren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

\"Yapılanlar kamuyou oluşturmaya yönelik araştırmalardır. Bunu bildiğimiz için hiçbir araştırmaya güvenmiyoruz. Ama bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda MHP\'nin yüzde 10 barajını geçtiği yada ulaştığı yazılıp çizilmedi. Seçim sonuçlarından sonra elde edildi sonuçlar. Yüzde 2-8 arasında getirip götürdüler. Ama sonuçlar öyle olmadı. MHP Türk siyasi tarihinde baraj sorunu olmayan partilerden bir tanesi. Ama illa bir barajın altında kalma baskısı var toplumda böyle olursa iyi olur diye düşünenler var. Bu da sakat bir düşünce. \"

\"YÜZDE 10 BARAJI TÜRKİYE\'DE ÇOK AĞIR BİR BARAJ\"

Seçim barajının yüzde 10 olmasının ağır olduğunu açıklayan Bahçeli şunları kaydetti: \"Yüzde 10 barajı Türkiye\'de çok ağır bir baraj. Hele hele ilk 12 Eylül sonrasında yeniden siyasi yapılanma sürecine geçildiğinde yüzde 20-25 arasında bir baraj, onun üstünde de yüzde 10 üzerinde baraj konmuştu. O baraj 12 Eylül döneminde darbe teşebbüsünde bulunan zihniyetin himayelerinde faaliyetlerine başlayanlar için böyle bir baraj. MHP- Milli Selamet Partisi üzerinde bu konular hep tartışıldı. Siyasi hayatında silinmesi arzusu olmuştu Öyle bir dönem içinde siyasi hayatın barajın nereye kadar çekilmesi konusunda bölücü unsurların temsiline fırsat vermeyecek yüzde 10\'unun devamından yana olduk. Bize karşı da yüzde7-8 oranları söylemelerine rağmen acaba biz yüzde 10 üzerinde oranla gelebilir miyiz dedik. Allah nasip etti ve gelindi, barajın altında kaldığımız dönemlerde oldu. TBMM\'de temsil imkanının baraj imkanının aşamayacağını anlayanlar parti disiplini içinde yapılanma sağlayarak bağımsız adaylarla TBMM\'ye girip orada mücadelelerine devam ettiler. Demek ki yüzde 10 barajı ittifaklarla veya başka kararlılıklarla aşılabilir duruma geldi. Türkiye\'de iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Zorlamalar ve dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız. Demokrasi içinde bunu nasıl başarırız. Türkiye\'yi nasıl bir istikrar normalleşme sürecine getirebiliriz konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Yüzde 5, 7 mi olur yoksa 10 kalır, böyle mi devam etmesi gerekir. Bunu yaparken bir başka parti yok sayıp ezerek kendine bir yol çizmeye çalıştığında onun da bir anlamı olmadığı görüldü. Bunlardan ders çıkarmak lazım.\"

\"MHP MECLİS BAŞKANLIĞINA ADAY ÇIKARACAK\"

Meclis Başkanlığı seçimlerine MHP\'den de aday çıkarılacağını söyleyen Bahçeli, AK Partili Burhan Kuzu\'nun da aday olduğunun anımsatılması üzerine şöyle dedi:

\"MHP geçmişten bu yana Meclis başkanlık seçimlerinde ilkeli davranmıştır. Eğer mecliste ise meclisi yönetecek bir arkadaşımız olduğu kanaatiyle aday çıkaracak kanaatindeyiz. Yine bu ilkemize devam edeceğiz. Meclisin bugün ki yapısına baktığımız vakit üçüncü turda 166 şartı yakalanacağı için kolaylıkla seçilebilir. Köklü bir tartışmaya kamplaşmaya zemin teşkil etmemesi lazım. 35 kişiyiz zaten. Hangilerine nasip olur aday çıkaracağız. Grup çıkışı ziyaret etti. Bizde gelişmeleri takip ettiğimizi söyledik. Erken cevap verilmez bu gibi şeylere. Siyasilerin de kurnaz tabiri var; yetkili organlarımızda değerlendireceğiz. 316 onlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ilk iki turda netice alamazlarsa üçüncü turda istediklerini seçebilirler. Seçilecek kişinin önemli olan meclisteki yönetim şeklindenönemli dersler çıkarabileceği çatışmalardan uzak tutacağı bir anlayışta olması gerekir. Bizim bir şikayetimiz olmadı İsmail Beyden. CHP\'ye sormak lazım onu.\"

\"TÜRKİYE\'DE DİKTATÖR OLMAYI GEREKLİ KILACAK BİR DURUM YOK\"

AK Parti ve CHP arasında son günlerde tekrar başlayan \'diktatör\' tartışmasını yersiz bulduğunu bildiren Bahçeli \"Bu tartışmayı yersiz buluyorum. Türkiye\'de diktatör olmayı gerekli kılacak bir durumda yok. Geçmişteki diktatör örneklerini dikkate aldığınız vakit bu hevesi taşıyanlarda örneklerden ders çıkartıp varsa düşüncesi hevesi vazgeçilmesi lazım. \" dedi.

\"GALATASARAY YA İSİM DEĞİŞTİRSİN YADA BUNDAN (11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKMAKTAN) VAZGEÇSİN\"

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray\'a ilişkin açıklamalarının sosyal medyada çokça eleştiri aldığını anımsatan Bahçeli şöyle konuştu:

\"Ama bizim söylediğimiz Galatasaray\'ın düşünmesi gereken konu. Bir maça çıkıyorsunuz 11 yabancı futbolcu ile oynuyorsunuz. Bu Galatasaray\'ın kuruluş gününden bugüne kadar ki zaferlerini gölgeleyen bir yaklaşımdır. Galatasaray\'da hiç mi kimse gelmedi. Arada sırada birkaç yerli futbolculara yer vermelerinde fayda var. 11 kişi takım kuruyorsunuz 11\'i de yabancı, antrenör de yabancı olursa hangi ülkenin takımıyız nerede oynuyoruz diye Galatasaraylılar bunu düşünmesi lazım. Onun için ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler.\"

\" BEŞİKTAŞ 11 YABANCI FUTBOLCUYLA SAHAYA ÇIKSIN KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLMAMA RAĞMEN KULÜPTEN AYRILIRIM\"

Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, kendi takımınında 11 yabancıyla szahaya çıkması halinde takımını bırakabileceğini savunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: \" Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 1900\'lü yıllardan beri olan kulüplerdir. Bunlar üzerinde böyle gölge taşımaması lazım. İki üç tane olabilir mi olur. Bizden de yurt dışına gidenlegidenlegidenler var övünüyoruz. Oradan da bize gelenler olabilir Ama 11 tane de olursa onu düşünmek lazım. Beşiktaş ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Beşiktaşlıyız niye öyle siyah beyaz. Kırmızı beyaz bir anlamı var. Öyle bir takımda bakıyorsunuz bunların hangisinin ayağında top var, ismi nedir şaşıyorsun. Dilinde dönmüyor bakıyorsun kimisi İspanyol, kimisi Brezilya. Bizim gençlerimize yol vermek lazım. Alt yapıyı geliştirmek de yarar var. Alt yapı da Beşiktaş üstaddır. Şenol Birol gibi, Yusuf Sanlı gibi. Yine de çıkar. Birkaç var futbolcu gözümüze taktığımız kişiler. 11\' ini say desen yedi sekizine dilim dönmez. Beşiktaş\' ta alayını beğeniyorum. \"

\"EKONOMİK KRİZİ ÖNE ÇIKARAN YORUMLAR HER DÖNEMDE YAPILIYOR\"

Bahçeli, Türkiye ekonomisi üzerinde bir alğı tespitinin olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: \"Yaşanan kaosu derinleştirmek için ekonomik krizi öne çıkaran yorumlar her dönemde yapılıyor. Bizim parti yönetiminde de ölçümüz vardır. Plan bütçe komisyonunda arkadaşlarımız yorumlar getiriyorlar. Vekil arkadaşlarımız da oraya katılıyorlar. Ekonomi üzerinde bir demecim olmadı benim genel başkan olarak. Meclis genel kuruluna geldiği zaman ya genel kurulda açılıp tartışması yapılacağı ilk günde söz alıyorsa yapılıyodu. Bunu da bıraktım hem açılış kapanış değerlendirmelerini siz yapınız dedim.\"

\" CHP SEÇİMLERE KARŞI BU KADAR İHTİRASLI GÖZÜKMÜYORDU AMA ŞU ANDA BİR YERDEN HERHALDE GÜÇ ALIYOR Kİ CESARETLENDİ BİRDEN\"

Bahçeli, 2019 seçimlerine MHP\'nin nasıl hazırlandığının sorulması üzerine şöyle dedi: \"CHP\'nin erken seçim talebi parti görüşleri olarak saygı duyulur ama MHP bir erken seçimden yana değildir. Hem türkiyenin içinde yaşanan terör ve uluslararası ilişkiler bağlamında hemde gelecekte bir takım konuları erken tartışmaya açıp zaafiyet olarak itibarsızlaştırmaya gerek yok. Seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu ama CHP, şu anda bir yerden herhalde güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç adalet yürütüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım. (seçim günü 15 Temmuz) Onu herkes başka amaç için söylüyor herhalde. Ne maksatla böyle bir şeyi gün olarak ortaya konuyor. Ne yapalım saygı duyacağız herkesin kendi görüşü. Partilerin aday koymak suretiyle seçilmiş belediyelerle iç içe olmaz. Zaten bunu parti de kabullenmez belediye başkanı da kabullenmez. Güneydoğu Anadolu terörle ilgili operasyon varken belediyeler açık veya kapalı faaliyetler içinde bulunduğu bilinirken kayyum atamalarıyla o bölgedeki hizmetin halka yönetilmesini sağlayacak teşebüsler bulunduğu yerde \'oradaki belediye başkanlıklarının yüzde 43 oranında halk seçmeni vardır burada da bir şey olmaz\' düşüncesi zannediyorum terörle mücadelede yanlış algılaması var CHP\'nin. Önce burada bir karara varmamız lazım. Diyalog meselesidir. Kamuoyuna düşüncelerini ortaya koymadan önce iktidarla diyalog içinde girip görüşlerini temel kabullendirecek yaklaşımlar ortaya koymasında yarar var. Öbür türlü muhalefet sonuç veriyor gerginlik yaratıyor. Kamplaşmayı kamçılıyor. ve ülke çin fayda getirmiyor. \"

\"GÜLDÜKLERİ GÜN OLMADIĞIMIZ GİBİ AĞLADIKLARI GÜN DE YANLARINDA OLMAYIZ\"

Balıkesir belediye Başkanını ağlayarak istifa etmesine yönelik bahçeli \"Bir partinin içişlerine karışamayız güldükleri gün yanlarında olmadığımzı gibi ağladıkları gün de yanlarında olmayız\" yorumunda bulundu. .



\"YA TESLİM ALACAKSINIZ YA VURUŞA VURUŞA SONİUÇ ALACAKSINIZ\"

Bahçeli terörün kökünü kazımak kazımak için geçmişten beri \"Ya teslim alacaksınız yada vuruşa vuruşa sonuç alacaksınız.\" şeklindeki söylemlerini dile getirdiklerini anımsattı.

\"BU BAKIMDAN HER İKİ KONUDA BUGÜN Kİ HÜKÜMETE TAM DESTEK VERİYORUM: ULUSLARASI İLİŞKİLER VE TERÖRLE MÜCADELEDE\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rusya\'ya gideceğine yönelik Bahçeli şöyle dedi: \"Ululsraası ilişkileri güçlendirebilecek telefon diplomasisi başta olmak üzere yerinde ziyaretleri fayda görüyorum. Çünkü Karşılıklı anlatmak suretiyle ortadoğudaki milyonları aşan eziyeti zulmü durdurmak lazım. İnsanların hayatını son verebilecek davranışları sonuca kavuşturmak lazım. Bu bakımdan her iki konuda bugün ki hükümete tam destek veriyorum.Uluslarası ilişkiler ve terörle mücadelede. Bu desteği kim nasıl algılıyorsa onada saygı duyuyoruz Tüm Türkiyenin bugünki şartlarına buna ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bugün böyle bir partiliciğin anlamı yok. Herşeyi kendine yonttuğunuz her konuda bir parti çıkarı sağlayabikecek yaklaşımı kabullenmek doğru değil. Rusyada da var bunlar çok yerde varlar. Nerede varlarsa oranın devletiyle işbirliğine girip son vermek lazım hem FETÖ hem PKK.\"