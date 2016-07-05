Devlet Bahçeli: MHP kurultayı için en makul tarih 18 Mart 2018

Muhaliflerin 11 Temmuz’dan sonra delege imzalarını tekrar Genel Merkez’e sunacağı yönündeki söylentiler hakkında görüşleri sorulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bununla ilgili de en makul tarih 18 Mart 2018’dir. Böyle bir kurultayın da ön hazırlıkları için başlama tarihi 9 Ekim’dir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazını Ankara’nın Ümitköy semtindeki bir camide kıldı.

Bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret eden Bahçeli, Türkeş’in mezarına kırmızı karanfil bırakarak, bakır ibrikle su döktü.

Kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla da bayramlaşan Bahçeli, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilere vatandaşlık hakkı verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında görüşleri sorulan Bahçeli, "Komşu ülkelerde çok acımasızca yaşanan bir hayat var. Katliamlar oluyor, ölümler oluyor, sürgünler oluyor. Dolayısıyla bir başka ülkeye de sığınanlar oluyor. Türkiye büyük bir ülkedir. Komşulardan gelebilecek olan bu tür taleplere karşı kapısını açmıştır, ekmeğini paylaşmıştır. Türkiye’de huzur içerisinde yaşamalarını temin edebilecek, sağlıktan eğitime kadar birçok hizmeti de sunmuştur. Bunlar Türk milletine yakışır davranışlardır. Siyasi iktidar kim olursa olsun bu, onlar için bir insani görevdir. Bunun yerine getirilmesine millet olarak destek verilir; fakat gelecekte hangi amaca yönelik olacağı üzerinde tartışmalar yapılan bir konuda, ’Bunları vatandaşlığa alabiliriz’ dediğiniz vakit, o zaman vatandaşlık kavramı çok farklı algılanmaya başlar. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı belki bunları kucaklamak açısından böyle bir ifade kullanmış olabilir; fakat yanlış olduğunu da kabul etmek durumunda olmalıdır" diye konuştu.

Gülen örgütlenmesinin siyasi oyunu

MHP’de muhaliflerin bayramlaşmak için Genel Merkez’le aynı günü tercih etmeleri sorulan Bahçeli, "Basınımızın böyle lüzumsuz şeylerle meşgulü de bizi üzüyor. Bir şahıs, eşine, dostuna, yakınına, akrabasına, dava arkadaşlarına, ülküdaşlarına Ramazan ayında bir iftar verebilir. Bu onun hakkıdır. İnsani bir görevidir ve bir dayanışma unsurudur. Bu güzel bir davranıştır. Buna herkes saygı duyar ve nitekim çok sayıda iftar sofraları kurulmuştur. Kimsenin de buna itirazı yoktur ama bayramlaşma gibi bazı ideolojik kalıntılar doğrultusunda alternatif üretme gibi bir çılgınlık Milliyetçi Hareket Partisi’ne yakışmaz. Bana gelen bilgilere göre bu, Fethullah Gülen örgütlenmesinin taban oluşturmak maksadıyla MHP’de bir alternatif bayramlaşma düzenleme gibi bir siyasi oyuna düştükleri bir kez daha görülüyor. Bu oyun bozulacaktır. Bu davaya gönül vermiş insanlarımız, bu tür davranışlara iltifat göstermez. Ayrıca bunlar tüzüğümüze göre yanlıştır ve ihraç sebebidir. Onun için herkes ayağını denk alacaktır. Ona göre hareket edecektir. Alternatif bayramlaşmayı kabul edemeyiz. Eğer bunu böyle yaparsanız ve bunun yolunu açarsanız, Türkiye’de 34 tane alternatif bayramlaşma çıkar. Ne yapacağız o zaman? Bunlara dikkat etmek lazım. Bu işin şakası da olmaz. Bu tarihi hataya düşenlerden de siyasetçi olmaz" ifadelerini kullandı.

"En makul tarih..."

Muhaliflerin 11 Temmuz’dan sonra delege imzalarını tekrar Genel Merkez’e sunacağı yönündeki söylentiler hakkında görüşleri sorulan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Onlar saptırıyorlar, hareketin her şart altında rahatsız edici davranışlarda bulunuyorlar. İhtiyati tedbir kararı var. İhtiyati tedbir kararı sonuçlanıncaya kadar ne imza toplanır ne kongre yapılır. Diyelim ki kendi aralarında gece imza topladılar. Gündüz nereye uygulayacaklar? O bakımdan meşgul olmamak lazımdır. Yargıyı beklemek lazımdır. Yargı ne gibi bir sonuç doğuracaksa ona göre hareket etmeleri lazım. İmza toplayıp da ne yapacaklar? Toplayabilirsiniz ama bir yeri ve anlamı yoktur. Yasal değildir. Yalnız basın yoluyla bunlar yaygınlaştıkça, herkes bir şey zannediyor imza toplamayı. Bunun haricinde başka imzalar da toplanırsa ne yapacağız? Bir fazla imza olanın kurultay hakkı, bir eksiği olanın kurultay hakkı yok mu; diyeceğiz yani ne yapacağız? MHP bunlara aldırış etmemektedir. Artık olaylar netleşmiştir. MHP’yi tarlada, sokakta korsan davranışlardan sıyırıp, yasal zeminde geleneğine uygun bir tarzda büyük kurultayını yapma sürecine girmek lazımdır. Bununla ilgili de en makul tarih 18 Mart 2018’dir. Böyle bir kurultayın da ön hazırlıkları için başlama tarihi 9 Ekim’dir. Bugün Temmuz ayındayız. İmza toplayanlar da kendilerini şimdiden bütün ilçeleri ziyaret ederek, kongre çalışmalarını başlatmış olsalar daha demokratik bir yolu tercih etmiş olurlar. Belki de tabandan daha yüksek bir destek sağlamış olabilirler. Çünkü ilçe kongrelerinden başlayan bir süreçtir."