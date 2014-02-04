Devlet Bahçeli: Başbakan Erdoğan vatansızların turbosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Başbakan AKP’ye bazı tuzlukların da sızdığını açıklamıştır. Her lafını ihanetle bitiren Başbakan, kendi ihanet söylemlerini nasıl açıklayacaktır. Vatansızların turbosu olmayı nasıl izah etmektedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bizler bu oyunları 45 yıldır boza boza bugünlere geldik. Oyunları yırta yırta bugünlere geldik. Demokrasiden asla ayrılmayız, kararlı olduğumuzu herkes bilsin. Bizim kaybedecek bir anımız, feda edecek bir insanımız yoktur. Kaybedecek değerlerimiz yoktur.

Twıtter delikanlılığından medet umanlar

Twitter delikanlılığından medet umanlara itibar etmeyeceğiz. Başka da bir şans kalmadıktan sonra son sözümüzü herkes duyacak, Türk milleti adına neleri göze aldığımızı herkes görecektir. 8-9 Şubat’ta partimizin 45. yılını kutlayacağız. Türk siyasetine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Merkez Bankası Başkanı itibarını tartışmaya açmıştır. Dolar kurlarıyla ilgili kehanette bulunan başkan bunda da yanılmıştır, hesap tutmamıştır.

Enflasyon rakamı beklenenden yüksek çıkmıştır. Sağlanamayan finansal istikrar Merkez Bankası’nın inandırıcılığı kalmamıştır.

Zamanında alınmayan tedbirlerden dolayı uğranılan zararlar faiz yükseltilmesiyle kapatılmaya çalışılmıştır. Başbakan’ın ümüğünüzü sıkarız, ağır bedelini ödeyeceksin diyerek rest çektiği faiz lobisi herkesi şoke etmiştir. Faiz lobisinin kabaran iştahını vatandaşımızın gırtlağından kesmiştir.

Başbakan faiz lobisinin eteğine sarılmıştır. 166 milyar dolarlık döviz açığı bulunan sektörün, faiz artışıyla ilgili kredilerde yaşananlar büyük facia yaratacaktır. B ve C planları olduğunu yüzsüzce ifade Başbakan Erdoğan faizcilere sancaktarlık yapmaktan geri durmamıştır. Bu hastalıklı iktidarı halkımız mutlaka alt edecektir.

Geçen 91 yılda kayıp ve üzüntülerimiz olduğu kadar kazançlarımız da vardır. İktidar tek partinin tapulu malı değildir. İktidarın muhalefete düşmesi, muhalefetin iktidara yükselmesi siyasetin gereğidir. Ismarlanmış anketler AKP’nin değirmenine su taşımakla meşguldür. Hamdolsun AKP çok ciddi oy kaybı yaşamıştır.

‘Ayakkabı kutuları dolsun diye…’

Başbakan terör estirdikçe milletimizin daha da kaygılanacaktır. Başbakan ve hükümeti demokrasiyi kambur olarak görmektedir. Türk milleti Erdoğan’ın nefret saçan dilinden, politikalarından tiksinme noktasına gelmiştir. Tüm hesaplarını iktidardan hiç gitmemek uğruna yapmıştır. Ayakkabı kutuları dolarlarla dolsun diye oy vermedi vatandaşımız.

Başbakan milli iradeyi dolandırmıştır. Hükümet suça batmış, her yanı kapkara kesilmiştir. Bu kadar karaya bürünmüş bir iktidar daha görülmemiştir. Türkiye hırsızların koltuklarda oturduğu günleri yaşamaktadır.

AKP saltanatının dehşeti yaşamaktadır Türkiye. 43 gün içinde istifa etti 8 tane AKP’li bakan. Görevden alındığını duyunca açıklamalarda bulunan ama aba altından sopayı görünce “Liderimden özür dilerim” diyen eski Çevre ve şehircilik bakanı tüm beyanlarının altında kalmıştır. Bu bakanların konuşma yapmadan önce kendileri aklamaları gerekmektedir, bu demokrasinin ahlakıdır.

‘Vatansızların turbosu’

Başbakan AKP’ye bazı tuzlukların da sızdığını açıklamıştır. Her lafını ihanetle bitiren Başbakan, kendi ihanet söylemlerini nasıl açıklayacaktır. Vatansızların turbosu olmayı nasıl izah etmektedir. Küresel hesapların tutunduğunu, İmralı canisiyle işbirliği yapıldığını biliyorduk da tuzlukların sızacağını hiç düşünmemiştik.

‘Başbakan seni ve hükümetini Tuz Gölü’ne atıp…’

Başbakan ağzından çıkanın farkında değildir. Başbakan seni ve hükümetini Tuz gölüne atıp kireç banyosu yaptırsak ardından Van gölünde aklasak yine temizlenemez, yine aklanamazsın.

‘Hologram görüntüsü…’

Başbakan’ın hologramı görüntüsü tüm hukuk camiasının üzerine düşmüştür. Sanal medyaya düşen telefon dinlemeleri ibretliktir. Başbakan villaları zincir gibi dizmiş, ağabey dediği işadamlarını rahatlatmak için bakanları kuklaya çevirmiştir. Kim sesini çıkardıysa yol temizliği yapmıştır.

Ne varsa Başbakan için normal olmuştur, sıradan kabul edilmiştir. Başbakan’ın milli iradeye ihanet ederek kendisi ihya etmesini görmelidir. Birçok ihaleyi alan sonradan göreme işadamlarının kendi aralarındaki konuşmaları artık son raddedir. Başbakan Erdoğan medya şirketlerinin el değiştirmesinde aktif rol oynamıştır.

AKP’nin kuytusuna yatarak ihale kazanan işadamları uykularından olsalar da, yüzleri simsiyah olsa da milyon dolarları tıpış tıpış Başbakan’a vermişlerdir. Bunlardan bazı işadamları ilk kez haraç verenleri teselli ederken, biz alıştık sen de alışırsın diyerek yüzsüzlüğünü göstermektedir. Medyaya düşen şerefsizliklerin altından nasıl kalkacaklardır. Bunlarda mı iftiradır?

‘Rüşvet cirit atıyor’

İlahiyatçılar neden suskundur? Türkiye rüşvetin cirit attığı bir yer haline gelmiştir. Ananas ve tespihe kafa yoracağına o işadamları kendisini ele verdiğinde ne yapacaktır onu düşünmelidir. Tasa tarağı toplayıp okyanus ötesinde soluğu alacak veya yüce divanda hesap verecektir. Başbakan telefon dinlenmelerinden sızlanmaktadır. Kendini masum göstermeye çabalamaktadır.

‘Dinlemeler bugünkü kadar kuralsız olmadı’

Ortam dinleme alışkanlığı bugünkü kadar kuralsız olmamıştır. Başkalarını dinlerken hiç sesi çıkmayan başbakan neden şimdi sızlanıyor. Başbakanın dinlemeleri yapılmamış olsaydı, medya yıkılmasaydı her şey eski tas eski hamam devam edecekti.

Subayların, askerlerin konuşmaları ifşa edildiğinde Başbakan’ın çıtı çıkmamıştır, oralı bile olmamıştır. Özel hayatlar delik deşik edilmiş ama başbakan üç maymunu oynamıştır. Telefonla konuşmak işkenceye dönmüştür. Böcek sürüsü yolunu şaşırmış en sonunda başbakanın ofisine gelmiştir. Ofis ve resmi konutuna bulunan cihazlarla ilgili soruşturma açılmıştır.

Adli sürecin nasıl ilerleyeceği bizim için önemlidir. Başbakan dinlemelerin sınırsız olmayacağını toplama da 6 ayı geçmeyeceğini öne sürmüştür. Başbakanın telefon dinlemeleriyle ilgili hazırladığı yönetmelik yolsuzluğu örtmek için. Başbakan sıkışmıştır, düğmeye basmıştır.