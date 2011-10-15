-Devin Özgür Çınar, ''En İyi Kadın Oyuncu'' ANTALYA (A.A) - 14.10.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış galası ve ödül töreni devam ediyor. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki kapanış galası ve ödül töreninde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülü, ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'' adlı filmdeki performansıyla Erdal Beşikcioğlu'nun oldu. Ankara'da olduğu için törene katılamayan Beşikcioğlu'nun ödülünü filmdeki rol arkadaşı Fatih Artman aldı. Artman, ödülü Beşikcioğlu adına almaktan dahi heyecanlandığını dile getirdi. ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülü ise ''Geriye Kalan'' adlı filmdeki performansıyla Devin Özgür Çınar'ın oldu. Çınar, yaptığı konuşmada, ''Filmde öteki kadını oynadım ve bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra da öteki olan her rolü oynamayı çok isterim. Bu ödülü, bu memlekette kendisi öteki olarak hisseden ve hissettirilen herkes adına alıyorum'' dedi. ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülünü ''Zenne''deki rolüyle Erkan Avcı kazandı. Avcı, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, yönetmenler Caner Alper ve Mehmet Binay'a teşekkür etti. Avcı, filmde hayatından esinlenilen eşcinsel Ahmet Yıldız'a da değinerek, ''Ahmet Yıldız bence bu akşam yıldızlaştı'' diye konuştu. ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' ödülünü, ''Güzel Günler Göreceğiz'' adlı filmdeki performansıyla Nesrin Cavadzade ile ''Zenne''deki performansıyla Tilbe Saran paylaştı. Tilbe Saran, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ''Bu ödül vicdana gitti. Oynadığım karakterin adı Sevgi'ydi. Zannediyorum bu ödül sevgiye gitti. Namus kanla temizlenmez sanat bir toplumun vicdanıdır'' dedi. Nesrin Cavadzade ise, kendisine filmdeki ''Anna'' karakterini canlandırma fırsatı veren yönetmen ve senaristlere teşekkür etti. Cavadzade, ödülünü, Sovyetler'in dağılmasının ardından dünyanın dört bir yanına dağılan ve yaşam mücadelesi veren bütün güzel ve yalnız kadınlara adamak istediğini söyledi. ''En İyi Kurgu'' ödülü ''Güzel Günler Göreceğiz'' adlı filmle Kalender Hasan'a verildi. ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ödülünün sahibi ise, ''Yürüyüş'' filmi ile Giyasettin Şehir'in oldu. Giyasettin Şehir, savaşın, cinsel ayrımcılığın olmadığı, demokratik, özgür, bağımsız ve müreffeh bir toplum içinde yaşamayı dilediğini belirterek, ''Bu ödülü, demokratik ve aydınlık gelecek için mücadele eden insanlara adıyorum'' diye konuştu. ''En İyi Görüntü Yönetmeni'' ödülünü, ''Lüks Otel'' filmi ile Kenan Korkmaz ve ''Zenne'' adlı filmin Görüntü Yönetmeni Norayr Casper arasında paylaştırıldı. Kenan Korkmaz, ''Lüks Otel''de ötekilerin hikayesinin anlatıldığını belirterek, ''Umarım yeni anayasa yapılırken öteki olmayan insanların olduğu bir ülkenin oluşmasını önleyen maddeler konulur'' dedi.