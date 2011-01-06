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Yaşam

DEVESİNE ''KILIÇDAROĞLU'' ADINI KOYDU AYDIN (A.A)

06 Ocak 2011 19:25

-DEVESİNE ''KILIÇDAROĞLU'' ADINI KOYDU AYDIN (A.A) - 06.01.2011 - İncirliova Deveciler Derneği Başkanı Aytekin Kaya, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum. Bu anlamda en ünlü develerimden birisine 'Kılıçdaroğlu' ismini vermeyi uygun buldum'' dedi.  Germencik Belediye Başkanı Ahmet Yavaşoğlu, Kaya'yı ziyaret ederek, ''Kılıçdaroğlu'' ismi verilen deveyle hatıra fotoğrafı çektirdi.  Kaya devesinin, ilk defa geçen hafta İzmir Ödemiş Deve Güreşlerine katıldığını, buradan yenilmeden ayrıldığını söyledi.  Bu hafta Germencik'te yapılacak deve güreşlerine iştirak edeceklerini belirten Kaya, ''Devem rakip kim olursa olsun galip gelmek için arenaya çıkacaktır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiğini dile getiren Kaya, ''Bu anlamda en ünlü develerimden birisine 'Kılıçdaroğlu' ismini vermeyi uygun buldum'' dedi.  -''KILIÇDAROĞLU, GÜREŞLERİ İZLEYECEK''- Başkan Yavaşoğlu da devecilerin, develerine çok sevdikleri isimleri koyduklarına işaret etti.  Devenin, tüm rakiplerini yenebilecek güçte olduğunu ifade eden Yavaşoğlu, ''Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, pazar günü Kuşadası'nda yapılacak 'Roman Buluşmasına katılacak. Kuşadası'na geçerken de Germencik'te yapılacak olan 65. Deve Güreşlerine katılacak. 'Kılıçdaroğlu' adlı devenin güreşlere katılması bizim için ayrı bir heyecan olacak'' diye konuştu.

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