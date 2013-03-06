Develer 3.5 milyon yıl önce Kuzey Kutbunda yaşıyordu

Kanadalı bilim insanları, modern günümüzde sadece çöllerde yaşadığı bilinen develerin 3.5 milyon yıl önce Kuzey Kutup bölgesinde de yaşadıklarını ortaya çıkardı. Kanada'nın en kuzeyindeki bölgesi Nunavut’da bulunan deve fosillerini inceleren bilim insanları antik çağlarda yaşamış olan develerin günümüzdekilere kıyasla yüzde 30 daha büyük olduğunu belirtti.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, modern günümüzde yaşayan develer, eski zamanlarda çok daha sıcak olan Arktik’in ormanlık alanlarında yaşamış dev akrabalarından türedi.

Ellesmere Adası’nda ortaya çıkarılan fosilleri inceleyen araştırmacılardan Natalia Rybczynski, “Develerin Arktik’te yaşamış olduğuna dair ilk delile ulaştık... Bu şaşırtıcı bir bulgu çünkü develerin her zaman kurak veya yarı kurak bölgelerde yaşadığına inanırız” dedi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Camelus genus sınıfına ait olan develerin, 45 milyon yıl öncesini temsil eden Eosen Dönemi’nde Kuzey Amerika’da ortaya çıktığı, daha sonra Alaska ve Rusya arasındaki Bering Boğazı’ndan Avrasya’ya geçtiği düşünülüyor. Çölleri evi olarak kabul eden develerin akrabaları ise lama, alpaka, vikunya ve guanako.



Hava çok daha sıcaktı



Devenin Arktik’te yaşadığı 3.5 milyon yıl öncesinde, Pliyosen Çağı’nın sıcak evresi yaşanıyordu. Küresel hava sıcaklığının günümüze kıyasla 2-3 derece daha sıcak olduğu dönemde, Kuzey Kutup bölgesinde ise sıcaklık 18 derece daha yüksekti. Kuzey Kutup bölgesinin ormanlarla kaplı olduğu antik dönemlerde, sıcaklığın en düşük -2 derece civarında olduğu düşünülüyor.

Antik devenin tek hörgüçlü develeri andırdığı ancak bugünkülere oranla yüzde 30 daha büyük olduğu belirtildi. Devenin aynı zamanda, kalıntılarının bulunduğu bölgeden 2 bin km ötede yaşamış olan Yukon develerine de benzerlik gösterdiği ifade edildi.