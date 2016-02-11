Devekuşu Kabare oyuncusu Nezih Tuncay hastaneye kaldırıldı

Devekuşu Kabare oyuncusu Nezih Tuncay’ın hastaneye kaldırıldığını Twitter hesabından duyuran ses sanatçısı Onur Akay, paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'de emektar oyuncuların problemlerini gözler önüne serdi. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sanatçının hastanede çekilen fotoğrafları ile beraber, 2014 yılında belediye otobüsünde çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan ve sanat camiasına sitem eden Onur Akay, “Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nezih Tuncay, Yalova Devlet Hastanesi’nde yatıyor! Sanatçı dostları nerede? İşte Nezih Tuncay’ın, 2014 yılında bir belediye otobüsünde ve en son hastanede çekilmiş fotoğrafları… Bu kareler, Türkiye'de emektar oyuncuların dramını gözler önüne seriyor! Tuncay, sanki mutsuzluğun başrolünde oynuyor. Sağlık durumu iyi olmayan değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.





Nezih Tuncay kimdir?





Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından kurulan tiyatro topluluğu Devekuşu Kabare’nin önemli oyuncularından Nezih Tuncay, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. 1965 yılında ise Avni Dilligil Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlayan sanatçı, Arena Tiyatrosu, Sezer Sezin Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı ve uzun süre Devekuşu Kabare topluluğunda yer aldı. Mahallenin Muhtarları, Rus Gelin ve Yaprak Dökümü gibi çok sayıda dizide oynayarak halk tarafından oldukça beğenildi. Birçok sinema filminde de oynayan Tuncay, en son 12 Şubat’ta vizyona girecek “Dünyanın En Güzel Kokusu” isimli filmde rol aldı.