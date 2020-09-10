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DEVA Partisi: TÜİK işsizlik verileri gerçeği yansıtmaktan çok uzak

10 Eylül 2020 14:24

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 Haziran dönemi işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, “Veriler ülkemizdeki gerçek işsiz ve atıl işgücü sayısının ulaştığı boyutları yansıtmaktan çok uzaktır” denildi.

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