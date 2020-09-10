Ekonomistler Platformu Başkan Doç. Dr. Demir: Gerçek işsizlik oranı yüzde 24.5

Ekonomistler Platformu Başkanı Doç. Dr. Oğuz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı işsizlik oranının iş aramadığı halde çalışmaya hazır olanları kapsamadığına dikkat çekerek, bu gruptakiler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 4.1 milyon kişi yerine 8.6 milyon kişiye çıktığını belirtti.



Demir, bu sayının yüzde 24.5’lik işsizlik oranına karşılık geldiğini; aynı oranın Mayıs ayında 24.3 olduğunu vurguladı. Demir, "Canlanmanın olduğu, kimilerine göre V tipi toparlanmanın başladığı ayda işsizlik yüzde 0,2 arttı" dedi.

TÜİK ne açıklamıştı?

TÜİK, Türkiye genelinde işsiz sayısının Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olduğunu açıklamıştı.



İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi olurken, istihdam oranı ise 4 puanlık azalış ile yüzde 42.4’e inmişti.

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