DEVA Partisi’nin tezkere kararı nasıl 'evet’ten, 'çekimser'e döndü?

DEVA Partisi’nin, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin tutumu ‘evet’ten ‘çekimser’e döndü. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun açıklamasının ardından MYK toplandı, ‘çekimser’ kararı baskın geldi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin genel kurulda oylandığı 26 Ekim tarihinden bir gün önce DEVA Partisi Başkanlık Kurulu’nda tezkere masaya yatırıldı. Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın da yer aldığı 21 isme tezkerenin içeriğine ve olası etkilerine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkanlık Kurulu’ndaki toplantıdan tezkereye ilişkin çoğunluğun görüşü ‘Evet’te tutum alınması yönünde oldu. ‘Evet’ kararına gerekçe olarak ise partililer, İdlib'deki Türk askerlerinin varlığına işaret etti. Partililer, tezkerenin geçmemesi halinde askerlerin geri dönüşünün nasıl olacağının açık ifade edilmediğini bu durumun da askerler açısından “olumsuz bir tabloyu” açığa çıkarabileceğini vurguladı. Tezkerenin reddedilmesi halinde Suriye’den Türkiye’ye yönelik “göç tehlikesi” de DEVA Başkanlık Kurulu’nun ‘Evet’ yönünde tutum almasını etkiledi.

Bu tutumun ardından tezkerenin oylanacağı gün DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’te konuştu. "Ülkemize yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi, askeri mevcudiyetimizin kesintiye uğramaması, o bölgelerde görev yapan askerilerimizin güvenliği için 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, Başkanlık Kurulu’nun görüşünü yansıtarak tezkere konusunda partinin tutumunu açıkladı.

Yeneroğlu’nun açıklamasının ardından parti içerisinden itirazlar dile getirildi. DEVA Partisi tüzüğünün 21. maddesi uyarınca tezkere konusundaki kararın Başkanlık Kurulu’nda değil 51 kişilik Merkez Yürütme Kurulu’nda şekillenmesi gerektiği ifade edildi.

Yeneroğlu’nun açıklamasının ardından tezkereye ilişkin toplanan DEVA Merkez Yürütme Kurulu’nda, tezkerenin iki yıl gibi bir süreyi kapsaması nedeniyle eleştiriler dile getirildi. Operasyon yetkisinin cumhurbaşkanına verilmesiyle olumsuz etkilerin açığa çıkabileceği, güven duyulmadığı ve bu nedenle ‘Evet’ oyu verilmemesi gerektiği görüşleri partililer tarafından paylaşıldı. Başkanlık Kurulu’nda ‘Evet’ kararını doğuran nedenleri de göz önünde bulunduran DEVA MYK’sında, ‘Hayır’ ve ‘Çekimser’ kararı alınması yönünde görüşler daha baskın hale geldi ve nihai karar ‘Çekimser’ olarak belirlendi.

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