DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tezkere açıklaması: Parti eğilimimiz gereğince "çekimser" olduğumuzu kamuoyuna bildiririm

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Meclis'ten geçen Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin, parti eğilimlerinin çekimser olduğunu ifade etti.

Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İşari yapılan oylamada; AKP, MHP ve İyi Parti’nin “evet” oyu verdiği tezkereye, CHP ve HDP “hayır” oyu kullandı.

Yeneroğlu'ndan parti adına açıklama

Deva Partili Yeneroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Az evvel Mecliste oylanan 16 Ekim 2021 tarihli tezkere oylamasına partimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü temayülü doğrultusunda destek vermedim. Parti eğilimimiz gereğince "çekimser" olduğumuzu kamuoyuna bildiririm." ifadelerini kullandı.