DEVA Partisi'nden okulların kademeli açılması için 10 öneri

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin almış olduğu kararın yerinde ve gerekli olduğunu ifade eden Ergen, vaka sayılarında astronomik artışların önüne geçmek için okullarda zorunlu tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ergen, DEVA Partisi’nin okulların açılışı için zorunlu gördüğü 10 tedbiri şöyle ifade etti: