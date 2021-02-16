DEVA Partisi'nden Babacan'ı hedef alan Bahçeli'ye: Çalışmalarımızın iktidara kayyım gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz

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DEVA Partisi, "Uygun zemin olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi konuşulabilir" sözleri üzerinden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "DEVA Partisi’nin tarihimize ve milletimize olan borcu; özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, refahın ve hukukun tesis edildiği yeni bir sistem inşa etmektir. Tüm bu çalışmalarımızın iktidara kayyım gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

DEVA Partisi, Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında Babacan'ı Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözleri üzerinden hedef almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, "Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001’de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız. Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz" denildi.

DEVA Partisi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Genel Başkanımız Ali Babacan’ın katıldığı bir internet yayınındaki açıklamalarının çarpıtılmasına iktidarın küçük ortağı Gazi Meclisimizin kürsüsünden katılmıştır.

Ülkemizi derin bir yönetim krizine sokan ve günbegün fakirleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sayesinde iktidar gücünü kullanabilen küçük ortak, gerçekte Meclisimizin dördüncü partisinin başındadır.

İktidar yetkisini büyük ortaktan devşiren bu partinin başkanı, geçmişte olduğu gibi, memleketin hayrına çalışmamaya istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Bugün partimize ve genel başkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu kişiye bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Sorumluluktan kaçamazsınız. Tıpkı 2001’de olduğu gibi yine iktidar ortağısınız. Ülkenin çeteler tarafından yönetilmesinden, siyasal şiddetin hayatımıza girmesinden, akan gözyaşlarından, yargının siyasallaşmasından, açlıktan, yoksulluktan, enflasyondan siz de sorumlusunuz.

DEVA Partisi’nin tarihimize ve milletimize olan borcu; özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, refahın ve hukukun tesis edildiği yeni bir sistem inşa etmektir. Bu yoldaki ödevimiz hem yönetim sistemini hem de yöneten zihniyeti değiştirmektir. Biz, sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın iktidara kayyım gibi yerleşen ortağın konforunu kaçırmasına şaşırmıyoruz."

Ne olmuştu?

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuk olan Babacan, kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu hatırlattı ve bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığının altını çizdi.

Şu an Türkiye'de "ciddi çatlaklar" olduğunu belirten Babacan, şu an 'uygun iklimin' olmadığını, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi. Babacan'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Babacan, daha sonra yaptığı açıklamada “Bizim için cumhuriyetin temel ilkeleri vazgeçilmezdir” demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert bir dille tepki göstererek, "Bu kimliği tahrip etmeyi hayal etmeyi aklından geçirenler ya HDP’ye kapak atsınlar ya PKK’nın dağ kadrosuna katılsınlar ya da Pensilvanya’da soluğu alsınlar İlk dört maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı. Tartışmaya hazırlanan buna meyleden Babacan’ı ise uyarıyorum. Böyle giderse tarihin ve milletin hışmından asla kurtulamaz" sözlerini kaydetmişti.