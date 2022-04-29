DEVA Partisi lideri Babacan: Mührü damlaya basalım, barajları yıkıp geçelim

Geçen günlerde seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı aldıklarını duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Mührü hep beraber damlaya basalım. Damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim" dedi.

Babacan Sakarya’da katıldığı bir iftar programında konuştu.

Babacan, “DEVA Partisi’ne sokakta gösterilen ilgiyi gözlerimizle görüyoruz. Bu sıcak ilgi bize hem mutluluk veriyor hem de çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Seçim günü elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek vatandaşımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık söylüyoruz. DEVA Partisi, adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak. Mührü hep beraber damlaya basalım. Damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Babacan: DEVA Partisi adıyla sanıyla şanıyla namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak

TIKLAYIN - Babacan masadan kalkmıyor, liderler zirvesinde ve açıklamadan önce diğer partilere bilgi verildi

Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kurulacak hükûmetin neler yapacağının hazırlığını yapıyoruz"

“Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin neler yapacağının çok detaylı bir hazırlığını yapıyoruz. Bu hazırlıklara ‘eylem planı’ adını veriyoruz. Eylem planı demek, seçimlerden sonra 90 gün içinde, 360 gün içinde neler yapacağımızın detaylı listesi demek.”

"Güvenli konutlarda yaşamayı memleket meselesi yaptık"

“Vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasını memleket meselesi yaptık. Kentsel yenilenmeyi stratejik bir öncelik olarak ele aldık. Bu projeleri başarıyla tamamlama kararlılığımızı herkese gösterdik. Herkesin başını sokacağı güvenli bir yuvası olacak. Kentsel yenilenmeyi hızla tamamlayacağız. Bu hususta, milletimizin hafızasında derin izler bırakan 1999 depreminden etkilenen şehirlerimize öncelik tanıyacağız.”

"Konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz"

“Diyorlar ki ‘Nasıl yapacaksınız?’ Kentsel yenilenmede, banka konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz. Bugün saçma sapan işler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı bu işten sorumlu tutacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da dönüp diyeceğiz ki ‘Sen de bu konuya eğileceksin kardeşim. Bırak bu rant sevdasını. Burada insan canı söz konusu.’ Özetle, devletin gözü kulağı millette olacak.”

"Dar gelirliye özel finansman imkanları sunacağız"

“Diyorlar ki ‘Nasıl teşvikler vereceksiniz?’ Kentsel yenilenme projeleri için dar gelirli vatandaşlarımıza özel finansman imkanları sunacağız. Kredinin geri ödemesini de uzun vadeye yayacağız. Üstelik faiziyle, ödeme şartlarıyla bu işi çok kolaylaştıracağız. Peki bu uygulamaya ne zaman başlayacağız? Seçimden sonraki ilk 90 günde. Şehit yakını ve gazilerimizin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız. Bizim çalışma usulümüz budur.”

"Muhtarlık yasası çıkartacağız"

“Muhtarlık yasası çıkartacağız. Ne zaman? İlk 360 günde. Muhtarların mahallelerini ilgilendiren hususlarda karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacağız. Madem ‘yerel demokrasi’, işte politika geliştirilirken de mahalle ve köy muhtarlarının bilgisinden ve tecrübesinden istifade edilecek.”

"Muhtarlarımıza daha çok imkân ve yetki vereceğiz"

“Muhtarlıkların sorumluluklarını yeniden tanımlayacağız. Bu tanımlara uygun özlük hakları ve organizasyon yapısı sağlayacağız. Muhtarların seçilme şartlarını, seçim süreçlerini, özlük haklarını ve emekliliklerine ilişkin uygulamaları muhtarlık yasası ile yeniden düzenleyeceğiz. Kalabalık mahallelerde muhtarlıklara yeterli ödeneği ayıracağız. Belediyeler üzerinden, yardımcı insan gücü desteği sağlayacağız. O ilçedeki belediye başkanının bir yardımcısı muhtarlarla muhatap olacak. Muhtarlık binalarının inşası ve asgari büro giderlerinin karşılanması görevini de belediyelere vereceğiz. Acil Durum ve Afet Yönetimi mevzuatı uyarınca, muhtarlara gereken desteği sunacağız. Muhtarlarımıza daha çok imkân ve daha çok yetki vereceğiz. Artık mahalleler, muhtarlar sahipsiz kalmayacak.”